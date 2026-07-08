"Ova fotka Rodžera Federera pokazuje da je neosporni kralj Vimbldona": Britanci, kako vas nije sramota

Britanski mediji pišu da je Rodžer Federer apsolutni kralj Vimbldona samo zato što je sjedio sam u kraljevskoj loži. I to pored nevjerovatnih rezultata Novaka Đokovića...
Novak Đoković je oborio sve moguće rekorde, ostavio je Rodžera Federera iza sebe, igra i sa 39 godina. Dobija mečeve koji traju duže od pet sati i pokazuje svima zašto je najveći ikada. Ali, ako pitate pojedine britanske medije to nije slučaj. Samo zbog jedne fotografije švajcarskog tenisera na kojoj je bio sam u kraljevskoj loži.
"Ova fotografija dokazuje da je Rodžer Federer nesumnjivi kralj Vimbldona", stoji u naslovu britanskog "Telegrafa".
If no one is going to sit with Roger Federer at Wimbledon I WILL— Stan Sport (@StanSportAU)July 7, 2026
The former SW19 champion stayed late to watch the VERY LAST BALL
↳ Wimbledon. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU#Wimbledonpic.twitter.com/aWzK7tnhrz
Zanimljivo je da takve tekstove nisu pisali na istom tom portalu kada je Đoković napravio nestvaran uspjeh i pobijedio Ože-Alijasima. Postoje samo dva teksta o tome sa naslovima "Neumoljivi Novak ostaje da lovi 25. grend slem" i "Otporni Đoković je preživio najduže četvrtfinale Vimbldona u istoriji".
Ali, izgleda da za Britance to nije dovoljan dokaz ko je kralj vimbldonske trave i da je mnogo bitnija slika na kojoj Rodžer sjedi sam u kraljevskoj loži...