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"Ova fotka Rodžera Federera pokazuje da je neosporni kralj Vimbldona": Britanci, kako vas nije sramota

"Ova fotka Rodžera Federera pokazuje da je neosporni kralj Vimbldona": Britanci, kako vas nije sramota

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Britanski mediji pišu da je Rodžer Federer apsolutni kralj Vimbldona samo zato što je sjedio sam u kraljevskoj loži. I to pored nevjerovatnih rezultata Novaka Đokovića...

Britanci hvale Federera jer je sjedio sam u kraljevskoj loži Izvor: Ben Whitley / PA Images / Profimedia

Novak Đoković je oborio sve moguće rekorde, ostavio je Rodžera Federera iza sebe, igra i sa 39 godina. Dobija mečeve koji traju duže od pet sati i pokazuje svima zašto je najveći ikada. Ali, ako pitate pojedine britanske medije to nije slučaj. Samo zbog jedne fotografije švajcarskog tenisera na kojoj je bio sam u kraljevskoj loži.

"Ova fotografija dokazuje da je Rodžer Federer nesumnjivi kralj Vimbldona", stoji u naslovu britanskog "Telegrafa".

 "Dobijanje poziva za kraljevsku ložu na Vimbldonu je jedna od najvećih privilegija u svijetu sporta i to je ultimativni pokazatelj da ste tu. Mnoge poznate ličnosti dobijaju pozive, ali ste mogli da vidite da je Federer imao drugačije prioritete i da ga zanima da gleda tenis. Rodžer je tu jer voli tenis, čak i da gleda meč između Zvereva i Lehečke. I njima je važno što je tu da ih gleda čovjek koji je bitan", stoji u tekstu.

Zanimljivo je da takve tekstove nisu pisali na istom tom portalu kada je Đoković napravio nestvaran uspjeh i pobijedio Ože-Alijasima. Postoje samo dva teksta o tome sa naslovima "Neumoljivi Novak ostaje da lovi 25. grend slem" i "Otporni Đoković je preživio najduže četvrtfinale Vimbldona u istoriji".

Ali, izgleda da za Britance to nije dovoljan dokaz ko je kralj vimbldonske trave i da je mnogo bitnija slika na kojoj Rodžer sjedi sam u kraljevskoj loži...

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Tagovi

Rodžer Federer Vimbldon Tenis

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