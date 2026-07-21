Milan Gurović: "Marko Jarić je Indijanac"

Milan Gurović dobio je zadatak da jednom riječju opiše neke bivše saigrače, trenere, roditelje i dao je interesantne odgovore.
Milan Gurović je nekadašnji srpski košarkaš koji je imao dosta uspjeha i na klupskom i na reprezentativnom nivou. Posebno se pamte zlatne medalje osvojene sa reprezentacijom Jugoslavije prvo na Evropskom prvenstvu 2001. godine, pa onda i godinu dana kasnije na Svjetskom prvenstvu u Indijanapolisu.
Kroz karijeru je sarađivao sa mnogim vrhunskim trenerima, igrao sa mnogim velikim imenima, pa je tako dobio i zadatak da jednom riječju opiše neke od njih. Gostujući u podkastu "Kurira" je odgovorio baš na ta pitanja, evo kako ih je opisao:
- Željko Obradović - najbolji
- Duško Vujošević - fenomen
- Marko Jarić - indijanac
- Peđa Stojaković - killer (ubica u prevodu, aludirajući na njegov šut)
- Svetislav Pešić - legenda
- Današnji roditelji - kompleksaši
- Današnja djeca - razmaženi
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(MONDO)