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Milan Gurović: "Marko Jarić je Indijanac"

Milan Gurović: "Marko Jarić je Indijanac"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Milan Gurović dobio je zadatak da jednom riječju opiše neke bivše saigrače, trenere, roditelje i dao je interesantne odgovore.

milan gurovic rekao da je marko jaric indijanac Izvor: MN PRESS

Milan Gurović je nekadašnji srpski košarkaš koji je imao dosta uspjeha i na klupskom i na reprezentativnom nivou. Posebno se pamte zlatne medalje osvojene sa reprezentacijom Jugoslavije prvo na Evropskom prvenstvu 2001. godine, pa onda i godinu dana kasnije na Svjetskom prvenstvu u Indijanapolisu.

Kroz karijeru je sarađivao sa mnogim vrhunskim trenerima, igrao sa mnogim velikim imenima, pa je tako dobio i zadatak da jednom riječju opiše neke od njih. Gostujući u podkastu "Kurira" je odgovorio baš na ta pitanja, evo kako ih je opisao:

  • Željko Obradović - najbolji
  • Duško Vujošević - fenomen
  • Marko Jarić - indijanac
  • Peđa Stojaković - killer (ubica u prevodu, aludirajući na njegov šut)
  • Svetislav Pešić - legenda
  • Današnji roditelji - kompleksaši
  • Današnja djeca - razmaženi

BONUS VIDEO:

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00:18
Milan Gurović u Pioniru
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Marko Jarić Milan Gurović

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