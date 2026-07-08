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Da li vam je hortenzija pod toplotnim stresom? Tri savjeta za hitnu pomoć spasiće vaše omiljeno cvijeće

Da li vam je hortenzija pod toplotnim stresom? Tri savjeta za hitnu pomoć spasiće vaše omiljeno cvijeće

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
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Pomoć za hortenzije koje se suše pod jakim suncem i ljetnjom vrućinom!

Kako spasiti hortenzije od toplote Izvor: Shutterstock
  • Obilno zalivanje rano ujutru pravo u korijen pruža hortenziji neophodnu hidrataciju i spriječava da listovi i cvjetovi uvenu pod jakim suncem.
  • Debela podloga od organskog malča oko biljke zadržava vlagu u zemljištu i štiti osjetljiv korenov sistem od pregrijevanja tokom toplotnog talasa.
  • Privremena sjenka od mreže ili sunčanog jedra tokom najtoplijeg dijela dana drastično smanjuje toplotni stres i sprečava opekotine na listovima.

Ukoliko su na hortenziji spaljeni listovi, a latice suve i smeđe, ona se nalazi u stanju ozbiljnog toplotnog stresa. Najčešći uzrok jeste kombinacija jakog podnevnog sunca, nedostatka vlage i iscrpljene zemlje.

Međutim, čak i kada listovi dobiju smeđu boju i biljka deluje potpuno sasušeno, uz nekoliko pravih poteza možete je uspešno oporaviti do jeseni.

Ovo su glavni koraci za hitnu pomoć sasušenoj hortenziji:

Zalijte je obilno i duboko

Koronu oko korena polako natopite sa deset do petnaest litara vode, a ovaj postupak ponovite svaka dva do tri dana ako nema kiše.

Obezbijedite vlagu hortenziji rano ujutro

Biljku zalivajte isključivo rano ujutru kako bi koren upio vodu pre nego što sunce upeče, jer zalivanje po najvećoj vrućini može da spali listove.

Zemlju prekrijte zaštitnim slojem

Oko biljke pospite sloj kore drveta, slame ili komposta kako biste zadržali vlagu u tlu i spriječili pregrevanje korijena.

hortenzija
Izvor: Shutterstock

Napravite joj privremenu sjenku

Tokom najtoplijeg dijela dana zaštitite grm belom mrežom ili laganim agrotekstilom, jer ovi cvetovi prirodno ne podnose jako, direktno sunce.

Koraci za dugoročni oporavak do jeseni

Kada biljci pružite prvu pomoć i osvježite je vodom, vreme je za negu koja će joj vratiti snagu tokom narednih nedjelja.

  • Očistite sve suve dijelove - Redovno secite ocvale cvjetove, uvele listove i sasušene donje grane kako biljka ne bi uzalud trošila energiju na dijelove koje ne može da spasi.
  • Pažljivo birajte vrijeme za prihranu - Sačekajte nedjelju dana od prvog obilnog zalivanja, pa tek onda dodajte tečno đubrivo za cvjetnice, i to umjereno, tek na svake dvije do tri nedjelje.
  • Obnovite zemlju na kraju sezone - Ako primijetite da je tlo u bašti previše zbijeno ili glinasto, krajem leta dodajte kompost ili treset kako bi koren lakše disao prije zime.

Kraj sezone sačuvajte za blago orezivanje

Kada cvjetanje prođe krajem septembra ili početkom oktobra, uklonite samo stare cvjetne stapke, jer hortenzije formiraju pupoljke na prošlogodišnjim granama.

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