Danas sahrana legendardnog pjevača: Kolege se okupljaju na komemoraciji Halidu Bešliću (FOTO/VIDEO)

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Komemoracija Halidu Bešliću održana je u Narodnom pozorištu u Sarajevu

Potresne scene sa komemoracije Halidu Bešliću, kolege se opraštaju Izvor: Kurir/Petar Aleksic/Antonio Ahel/ATAImages

Danas, 13. oktobra, održaće se komemoracija Halidu Bešliću u Narodnom pozorištu Sarajeva u 11 sati, tokom koje će prijatelji, kolege i publika govoriti o njegovom životu, muzici. Molitva za pokoj duše će se održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova.

Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad - kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Vječnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gdje je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova.

Pogledajte

00:06
Sin Dino stigao
Izvor: Kurir/A.J.Panić
Izvor: Kurir/A.J.Panić

Sin se rasplakao

Dino Bešlić izašao je sa sinom i ćerkom pred građane Sarajeva, te su se svo troje poklonili čitavom gradu, u znak zahvalnosti što se preko 30.000 građana okupilo kod Večne vatre, simbola ovog grada.

"Hvala mome Sarajevu, hvala čitavom svetu i Evropi, dok ste vi živi, živ je i moj otac. Hvala što ste me ispoštovali na ovaj način, hvala lepo", rekao je Dino, sin Halida Bešlića.

Skoro dva sata prije početka komemoracije stigao je Halidov sin Dino, kako bi sve prošlo u najboljem redu. Među prvima u Narodno pozorište je stigla pevačica Emina Jahović, koja je u nedjelju doživjela neprijatnost jer nije mogla da pređe granicu.

Pogledajte

03:48
Emina Jahović na sahrani Halida Bešlića
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

Kako je rekla za Kurir, napisala mu je pjesmu koju nije stigao da otpjeva, a želio je, pa će je ona otpjevati sad.

"Teško je reći bilo šta kada je sve rečeno. Halid, moj imenjak, pojačao je binu svojim hitovima, svojim", izjavio je Halid Muslimović, nakon čega je napustio intervju, savladan emocijama.

Pogledajte fotografije:

Iz Grada Sarajeva su obavijestili da uvažavajući odluku porodice, najbližih prijatelja i saradnika Halida Bešlića, na komemoraciji koja će biti održana sutra u 11 sati u Narodnom Pozorištu neće biti dozvoljen pristup medijima.

Procjenjuje se da će sahrani legendarnom pjevaču prisustvovati oko 30.000 ljudi.

Bonus video:

Pogledajte

03:27
Poznati dolaze na sahranu Halida Bešlića
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(Kurir / MONDO)   

Halid Bešlić estrada

