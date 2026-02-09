YouTube nastavlja da blokira funkcije: Ko želi tekst pjesme, mora da plati

YouTube Music počeo je da ograničava prikaz tekstova pjesama i gura korisnike ka Premium pretplati.

Izvor: Mehaniq/Shutterstock

Google nastavlja da zaključava ključne YouTube funkcije i postepeno ih gura iza Premium pretplate. Nakon što je "zakrpio" rupe koje su omogućavale pozadinsku reprodukciju, sada na red dolaze i tekstovi pjesama na YouTube Music servisu.

Korisnici su na Reddit-u i X-u počeli su da objavljuju snimke interfejsa sa novim upozorenjem. Poruka glasi: "Imate još X pregleda, otključajte tekstove uz Premium", pri čemu X kreće od pet i smanjuje se svaki put kada se otvori kartica "Lyrics".

Dear@youtubemusic,



I recently noticed that the lyrics feature is now only available for Premium users. This has been disappointing because the lyrics were one of the main reasons I loved using the app, I hope you can make lyrics accessible for free accounts again.pic.twitter.com/duYUR5JsXD — DEADLINE (@j_nnie16)February 6, 2026

Ovakav potez ne dolazi iznenada. Još u septembru pojavili su se prvi navodi da pojedini korisnici vide poruku "otključajte tekstove uz Premium". Tada je to bio izolovan slučaj, pa je djelovalo da Google sprovodi ograničeno testiranje nove opcije.

Sada je situacija drugačija. Znatno veći broj korisnika prijavljuje isto upozorenje, što jasno sugeriše da je test faza završena i da je nova politika praktično usvojena. Drugim riječima, besplatan prikaz tekstova pjesama polako odlazi u istoriju, prenosi GSMArena.

Zvanične potvrde za sada nema. Ipak, sličan scenario već smo vidjeli kod pozadinske reprodukcije, gdje je prošlo nekoliko dana od tihe primjene promjene do zvaničnog saopštenja kompanije.