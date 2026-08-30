Android i dalje ubjedljivo najpopularniji: Tri od četiri telefona rade na Googleovom sistemu

Android je u drugom tromjesečju 2026. držao 75 odsto globalnog tržišta pametnih telefona, dok je Apple zauzeo prva tri mjesta među najprodavanijim modelima.

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Android i dalje ubjedljivo dominira globalnim tržištem pametnih telefona. Prema najnovijim podacima Counterpoint Researcha, Googleov operativni sistem činio je 75 odsto ukupne prodaje telefona u drugom tromjesečju 2026. godine.

Appleov iOS zauzeo je 20 odsto tržišta, dok je Huaweijev HarmonyOS imao udio od pet odsto. To znači da su otprilike tri od četiri prodata pametna telefona u svijetu u ovom periodu koristila Android.

Ipak, Android je zabilježio pad u odnosu na prošlu godinu. U drugom tromjesečju 2025. godine imao je udio od 79 odsto, što znači da je za godinu dana izgubio četiri procentna poena.

U odnosu na prvi kvartal ove godine, situacija je nešto bolja za Android. Tada je njegov udio iznosio 73 odsto, pa je u drugom tromjesečju zabilježen rast od dva procentna poena.

Apple zauzima prva tri mjesta

Iako Android kao operativni sistem drži čak tri četvrtine tržišta, situacija izgleda potpuno drugačije kada se pogledaju pojedinačni modeli telefona.

Apple je zauzeo prva tri mjesta na listi najprodavanijih pametnih telefona u drugom tromjesečju 2026. godine.

Na prvom mjestu našao se iPhone 17, slijedi iPhone 17 Pro Max, dok je treći iPhone 17 Pro.

Counterpoint Research navodi da je Samsungova Galaxy S26 serija ove godine ostvarila bolje rezultate nego prethodna generacija, a posebno se izdvojio Galaxy S26 Ultra.

Njegova prodaja pomogla je da se ublaži pad ukupnog udjela Androida, ali Appleovi najprodavaniji modeli pokazuju da dominacija operativnog sistema ne znači automatski i dominaciju među pojedinačnim uređajima.

Tako se na globalnom tržištu trenutno vidi zanimljiv paradoks: Android ima ubjedljivo veći ukupni udio, dok Apple uspijeva da svoje pojedinačne modele plasira na sam vrh liste najprodavanijih telefona.

(MONDO/Benchmark)