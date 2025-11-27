Ova funkcija na telefonu može da vam spasi život: Mnogi ni ne znaju da je imaju, a trebalo bi

Sve što treba da znate o Emergency SOS funkciji - na jednom mjestu.

Izvor: tangguhpro / Shutterstock.com

Emergency SOS je jedna od najkorisnijih bezbjednosnih funkcija na modernim telefonima, a mnogi ni ne znaju da je imaju. Ova opcija omogućava da u hitnim slučajevima brzo pozovete pomoć, obavijestite izabrane kontakte i pošaljete svoju lokaciju - sve u samo nekoliko sekundi.

Emergency SOS se aktivira fizičkim tasterima telefona, što je posebno važno kada ekran nije moguće otključati ili kada je potrebno odmah reagovati.

Upravo zbog toga Emergency SOS može biti funkcija koja pravi razliku u ključnim trenucima.

Kako se aktivira Emergency SOS

Ukoliko imate iPhone, Emergency SOS možete aktivirati držanjem POWER tastera i tastera za smanjivanje jačine zvuka, a zatim prevlačenjem Emergency SOS slajdera na ekranu.

S druge strane, ukoliko imate Android uređaj, Emergency SOS se kod većine aktivira sa 5 ili više brzih klikova POWER tastera.

Kako se podešava Emergency SOS na Android telefonima

Bez obzira koju marku Android telefona koristite, funkcija Emergency SOS trebalo da bude podrazumijevano u pripravnosti. Međutim, pred vama je nekoliko dodatnih podešavanja sa kojima treba da se upoznate - za svaki slučaj.

Prije svega, otvorite podešavanja telefona, a zatim i karticu "Safety and Emergency". Tamo ćete pronaći četiri bitne opcije:

Medical Info - ova opcija, kao što joj samo ime kaže, sadrži relevatne medicinske informacije korisnika. Ako već niste, obavezno je uključite i popunite polja kao što su ime i prezime, adresa, krvna grupa (Blood Type), alergije, terapija i slično, jer upravo tim informacijama pristupaju profesionalna lica ukoliko niste pri svesti ili u mogućnosti da ih sami saopštite.

- ova opcija, kao što joj samo ime kaže, sadrži relevatne medicinske informacije korisnika. Ako već niste, obavezno je uključite i popunite polja kao što su ime i prezime, adresa, krvna grupa (Blood Type), alergije, terapija i slično, jer upravo tim informacijama pristupaju profesionalna lica ukoliko niste pri svesti ili u mogućnosti da ih sami saopštite. Emergency contact - kontakti u slučaju nužde. Ovo su osobe koje same birate, a koje će i drugi moći da nazovu umjesto vas u slučaju nužde.

- kontakti u slučaju nužde. Ovo su osobe koje same birate, a koje će i drugi moći da nazovu umjesto vas u slučaju nužde. Emergency SOS - funkcija koja je uvek u pripravnosti. Na vama je da izaberete broj hitne službe koju pozivate, da li će se poziv vršiti automatski ili nakon potvrde, kao i da li u slučaju aktiviranja Emergency SOS funkcije vaši izabrani kontakti treba da dobiju SOS poruku.

- funkcija koja je uvek u pripravnosti. Na vama je da izaberete broj hitne službe koju pozivate, da li će se poziv vršiti automatski ili nakon potvrde, kao i da li u slučaju aktiviranja Emergency SOS funkcije vaši izabrani kontakti treba da dobiju SOS poruku. Emergency Sharing - funkcija za dijeljenje bitnih informacija sa izabranim kontaktima u slučaju nužde. Možete da podešavate da li će im stići samo SOS i lokacija, ili želite da u hitnim slučajevima ovi kontakti dobiju i sliku, video i audio zapis.

Kako se podešava Emergency SOS na iPhone telefonima

Kao i na Android uređajima, Emergency SOS na iPhone telefonima je podrazumijevano u pripravnosti.

Međutim, ukoliko odete u podešavanja telefona, a zatim odaberete Emergency SOS opciju, moći ćete da promijenite sljedeća podešavanja:

Call with Hold and Release - aktiviranje Emergency SOS funkcije i pozivanje hitnih službi bez prethodne potvrde na ekranu.

Call with 3 Button Presses - aktiviranje Emergency SOS funkcije i pozivanje hitnih službi sa tri brza klika POWER tastera.

Call After Severe Crash - automatsko aktiviranje Emergency SOS funkcije i pozivanje hitnih službi ukoliko iPhone detektuje ozbiljan sudar.

Call Quietly - ukoliko se aktivira Emergency SOS na neki od prethodna tri načina, iPhone će početi da odbrojava, oglasiće se alarm i blic će početi da treperi. Ova funkcija spriječava da se to desi i hitne službe poziva tiho.

Nažalost, Emergency SOS pozivanje hitnih službi pomoću satelitske mreže nije podržano u BiH.

Ono što takođe možete i što bi stvarno trebalo bi da podesite jesu "Medical Info" i "Emergency contacts". Evo i kako: