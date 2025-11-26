Ove pametne minđuše su najmanji nosivi uređaj na svijetu: 5 puta manje od AirPods slušalica - evo šta sve mogu

Pametne minđuše Lumia 2 mjere korake, puls, protok krvi, temperaturu i san direktno kroz uho. Teške su samo jedan gram i mogu da se nose 24/7.

Izvor: Lumia Health

Nakon pametnih satova i prstenja, na red su stigle i pametne minđuše. Nazvan Lumia 2, ovaj uređaj je bio šest godina u razvoju, a može da mjeri korake, protok krvi, puls, kvalitet sna i telesnu temperaturu.

Da li vam je poznat osjećaj kada naglo ustanete pa vam se zavrti u glavi? Praćenje protoka krvi može da objasni zbog čega se to dešava. Upravo se po tome ove minđuše izdvajaju u odnosu na druge, slične uređaje.

Na zadnju stranu lijeve minđuše postavlja se infracrveni svjetlosni senzor koji meri arterijski protok krvi u površinskoj ušnoj arteriji. Onoj najbližoj mozgu. S druge strane, većina sličnih uređaja koristi zeleno svjetlo i protok krvi mjeri na zglobu ili prstu što daje manje precizne podatke.

"Lumia 2 omogućava da vidimo kako različite aktivnosti, hrana, okruženje i slično, utiču na naš protok krvi, što nam pomaže u formiranju boljih navika", stoji na sajtu kompanije.

Protok krvi zavisi od različitih faktora, te se tako stalno mijenja. U zavisnosti od toga koliko smo teško večerali, koliko smo vode ili kafe popili ili koliko smo vježbali. Sve te promjene, ovaj senzor, navodno može da mjeri.

Podaci o zdravlju najbolje mogu da se dobiju kroz uvo, objašnjavaju stručnjaci koji su radili na projektu, i dodaju da je pametno prstenje bio korak poslije satova, a da su minđuše te koje prave skok i otključavaju budućnost zdravstvene tehnologije.

Montira se na bilo koju minđušu

Izvor: Lumia Health

Pametne minđuše biće napravljen od antialergijskih materijala, kao što su titanijum i platina, a dolazi u tri različite boje. Huggie Hoops, Cuffs i Ball Studs - zlatna, srebrna i providna varijanta.

Pametni uređaj se montira na lijevu minđušu. Sadrži senzor, bateriju i procesore i može da se postavi na bilo koju minđušu. Dizajnirani su da se nose 24/7 – prilikom spavanja, vježbanja, pa čak i tuširanja. Pune se bez skidanja jer uređaj ima modularne baterije koje se lako vade i stavljaju, a jedna baterija traje između pet i osam dana.

Uređaj takođe ima i sistem zaključavanja kako bi minđuše bile bezbjedne za nošenje i kako ih korisnici ne bi izgubili.

Kompanija tvrdi i da je njihov proizvod najmanji nosivi uređaj na svijetu. Jedna minđuša ima težinu od jednog grama i pet puta je manja od AirPods Pro slušalica.

Izvor: Lumia Health

Uređaj je razvijen u saradnji i partnerstvu sa istraživačima sa univerziteta Harvard, Džons Hopkins i Djuk.

Proizvod radi isključivo uz pretplatu, a ona omogućava pristup svim funkcijama i ažuriranjima za 9,99 dolara mjesečno. Očekivana maloprodajna cijena samog uređaja je 249 dolara. Set uključuje jednu aktivnu i jednu odgovarajuću neaktivnu minđušu koje je moguće rezervisati preko sajta kompanije.

Izvor: Forbes