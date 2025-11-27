Google razvija Aluminium OS (ALOS) – sistem koji objedinjuje Android i ChromeOS

Nasljednik ChromeOS-a stiže sa vještačkom inteligencijom u samoj srži i ambicijom da spoji najbolje iz Android i laptop svijetа.

Izvor: ABDUL KARIM ALAINA / Shutterstock

Google već godinama traži način da objedini najbolje iz Androida i ChromeOS-a u jedinstven operativni sistem. Sada ti planovi prvi put dobijaju jasne obrise.

Kroz oglas za posao produkt menadžera otkriveno je da kompanija radi na projektu pod nazivom Aluminium OS. U opisu stoji da je riječ o “novom operativnom sistemu sa vještačkom inteligencijom u samoj srži”. Iako je oglas objavljen prije dva mjeseca, široj javnosti je postao vidljiv tek nedavno, što je prvo zabilježio Android Authority.

U njemu se prvi put pominje ime - ili pre kodno ime - novog operativnog sistema, uz skraćenicu ALOS. Ovaj sistem se eksplicitno opisuje kao "baziran na Androidu", a Google navodi da cilja na čitav spektar uređaja: od pristupačnih modela do premijum hardvera.

Ipak, ChromeOS neće nestati odmah. Prema oglasu, tim će biti zadužen za kreiranje "portfolija ChromeOS i Aluminium operativnog sistema" na različitim tipovima uređaja - "laptopovi, odvojivi hibridi, tableti i 'box' uređaji".

Istovremeno se navodi i potreba da se definiše strategija koja će "prevesti Google sa ChromeOS-a na Aluminium", što jasno sugeriše da je dugoročni cilj kompletna zamena ChromeOS-a novim sistemom.

Zanimljivo je i samo ime. Upotreba britanskog oblika "aluminium" umesto "aluminum" djeluje kao svjesna odluka - možda kao omaž Chromium-u, projektu otvorenog koda koji predstavlja osnovu ChromeOS-a.

Izvor: B92