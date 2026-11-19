Tekvondo asocijacija Srbije izdala je saopštenje povodom stanja u ovom trofejnom sportu i Evropskog prvenstva za mlađe seniore u Splitu na kome će takmičari sami snositi dio troškova.

Izvor: MN PRESS

Tekvondo asocijacija Srbije (TAS) oglasila se saopštenjem u kome se žali na položaj ovog sporta koji je u posljednjoj deceniji jedan od najtrofejnijih u Srbiji. Uprkos velikim rezultatima na najvećim takmičenjima i Olimpijskim igrama, u saopštenju se navodi da je tekvondo ostao bez institucionalne podrške. Takođe je navedeno da se dešava i "unutrašnje podrivanje temelja i sistemske organizacije od strane pojedinaca".

U saopštenju TAS navodi da je savez kontinuirano reagovao na takve pojave, ali da se time ništa nije postiglo. Navedeno je da je sada glavni razlog obraćanja.

Saopštenje TAS

"Poštovani tekvondo prijatelji, kao što i šira javnost zna, a još i bolje naša struka i uža tekvondo zajednica – naš sport tokom posljednje decenije doživljava ekspanziju uprkos očiglednom nedostatku institucionalne podrške s jedne strane, i konstantnom unutrašnjem podrivanju temelja i sistemske organizacije od strane pojedinaca, a pomoću potpuno neosnovanih spekulacija o radu TAS, sa druge strane.

Na prvu pojavu (postepeni gubitak institucionalne podrške i finansiranja od 2022. godine) istrajno i kontinuirano reagujemo, upućivanjem brojnih dopisa i žalbi Ministarstvu sporta i Vladi RS, ali o tome tekvondo zajednica vrlo malo zna.

Na drugu pojavu – konstantno unutrašnje podrivanje, spekulisanje i pritisci malobrojnih pojedinaca (uz dojučerašnju podršku bivše premijerke, a kasnije predsjednice Skupštine RS, i drugih aktera iz njenog tadašnjeg kabineta koji uopšte nisu razumjeli problematiku) ne reagujemo i nećemo reagovati, iako je sa tim optužbama dobro upoznato čitavo članstvo – što i jeste jedini cilj: izazivanje efekta masovnijeg nezadovoljstva zbog prividnih nepravilnosti.

Međutim, i pored našeg fokusa na rad i rezultate, danas smo se suočili sa brojnim žalbama klubova, sportista i njihovih porodica sa kojima se slažemo u potpunosti – a vezane su za način finansiranja učešća na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore (U-21 u Splitu), nakon što smo objavili da TAS nema mogućnosti za potpuno finansiranje ove dodatne aktivnosti, odnosno da može izdvojiti sredstva samo za autobuski prevoz.

Zbog sportista i njihovih porodica dužni smo da vas uvjerimo: da u poslovanju TAS nema nikakvih propusta niti nepravilnosti, što su već više puta utvrđivali sportski inspektori u propisanim i temeljnim procedurama, i da su nagomilani problemi finansiranja isključivo posljedica ignorisanja tekvondo sporta i rezultata od strane Ministarstva sporta u periodu od 2022. godine, sa kulminacijom 2024. godine, kada su usred organizacije EP za seniore u Beogradu – prepolovili predviđeni i najavljeni budžet.

TAS je do kraja 2025. godine uspješno otklonila posljedice dugovanja za ovo takmičenje, ali su sopstvena (nebudžetska) sredstva zbog toga na duže vrijeme osiromašena i unaprijed opterećena, odnosno, TAS zbog toga gubi mogućnost da sopstvenim sredstvima dofinansira aktivnosti za koje država nije opredijelila dovoljno sredstava.

U međuvremenu smo Ministarstvu i Vladi RS slali više dopisa i žalbi tokom 2025. i 2026. godine (da ne pominjemo 2024. godinu, kada smo nekoliko puta do zatvaranja finansijske godine tražili dopune sredstava za Evropsko seniorsko prvenstvo), ali nikada nismo dobili nikakav odgovor.

Ministar je pokušavao neslužbeno u nekoliko navrata da ublaži situaciju obećanjem da će i tekvondo, po uzoru na druge sportove, biti obuhvaćen sponzorskim aranžmanima sa velikim kompanijama u većinskom državnom vlasništvu, ali to nije ispunjeno.

U malobrojnim direktnim dijalozima koje smo uspostavili, stalno se kao kontraargument koristilo to da tekvondo dobija dovoljno sredstava kroz olimpijske programe, što predstavlja maltene skandalozan primjer nedozvoljene manipulacije nužnim potrebama sportista i reprezentacije – međusobno ih suprotstavljajući!

Kada smo na kolektivnom sastanku predstavnika svih sportova u Olimpijskom komitetu javno predočili da nacionalni savez ne postoji da bi se bavio vrhunskim uspješnim sportistima (koji su individualne programe već zaslužili), nego da bi se bavio razvojem baze sporta, mlađih selekcija i organizacione strukture – doživjeli smo snažan revolt od strane predsjednika OKS i samog ministra – iako je sve što je iznijeto u skladu sa opštim nacionalnim interesom u sportu na način kako je definisan Zakonom o sportu RS.

Srpski tekvondisti osvojili su ukupno pet olimpijskih medalja na četiri uzastopne Olimpijske igre, od Londona 2012. do Pariza 2024. godine. Za to vrijeme su drugi, manje uspješni sportovi, uživali benefite iz gore opisanih aranžmana, kao i iz tekućih budžetskih rezervi (sredstva koja se rebalansom dodjeljuju na kraju godine i ne moraju se pravdati), ali za tekvondo – nikada!

Naprotiv, mi dobijamo samo redovne (doduše sitne) zahtjeve za povraćaj sredstava u budžet zbog tehničkih grešaka (primjera radi, kada sudije na svojim ugovorima upišu nepreciznu cifru drugačiju nego u odluci TAS, ili izostane prateći tekst izvještaja sudija ili tehničkih lica na takmičenjima), dok od revizora i nižih referenata Ministarstva dobijamo usmene pohvale za uredno i namjensko trošenje sredstava, ali od toga sport, nažalost, nema nikakve koristi.

Ne treba zaboraviti ni činjenicu da tekvondo u RS ima jedan od najmanjih evropskih budžeta, odnosno, da prima znatno manja sredstva u poređenju sa našim sportom u drugim državama – a do sada smo ipak uspijevali da održimo rezultatski nivo.

Posljedica takve politike Ministarstva je, između ostalog, i ovo da će reprezentativci Srbije na Evropskom U21 prvenstvu u Splitu biti primorani da sami snose troškove smještaja i kotizacija, samo zato što je takmičenje na kraju kalendarske godine, a prethodno nismo mogli oštetiti mlađe selekcije sa uštedama na njihovim nastupima ranije tokom godine. Smatramo da nastup za nacionalni tim ne smije zavisiti od finansijskih mogućnosti sportista i njihovih porodica.

Reprezentativci mlađe seniorske selekcije koji su mjesto u nacionalnom timu izborili rezultatima apsolutno zaslužuju jednake uslove kao i sve ostale tekvondo selekcije, i kao svi ostali reprezentativci drugih sportova u nacionalnom sistemu koji bi trebalo da prepoznaje i vrednuje uspjeh.

Tekvondo asocijacija Srbije je već preduzela korake za hitno rješavanje problema U21 reprezentacije, a budite uvjereni da ćemo dosljedno nastaviti sa nastojanjima da se iznađe trajno sistemsko rješenje i obezbjeđenje adekvatne podrške sportu koji godinama donosi rezultate Republici Srbiji", stoji u saopštenju koje je potpisao generalni sekretar TAS, Miroslav Krkleš.

(MONDO)