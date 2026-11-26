Tarik Biberović neće biti domaći igrač u selekciji Turske, iako turski savez, Hidajet Turkuoglu i Ergin Ataman to žarko žele.

Izvor: MN PRESS

Ko o čemu, Turci o nepravdi. Sada su opet pričali o statusu Tarika Biberovića i žalili se što momak rođen u Zenici mora da igra za Tursku kao naturalizovan igrač. Prvo se oglasio Hidajet Turkoglu koji je istakao da razgovori sa FIBA nisu urodili plodom i nije dozvoljeno da on nastupi kao domaći igrač.

"Razgovarali smo sa FIBA i naćalost FIBA nam je rekla da će nastaviti da se ponaša u ovoj situaciji na isti način. Nažalost Tarik će nastaviti da ima isti status kao i sada, igraće kao naturalizovani igrač", rekao je on.

Naravno da se i Ergin Ataman kao selektor oglasio po ovom pitanju. Imao je neke vrlo čudne izjave i pominjao Španiju, Francusku i FIBA.

"Nedavno smo posjetili FIBA zbog ovog problema, ali nažalost neće nam dozvoliti da naturalizujemo Tarika Biberovića. Kada pogledate zemlje kao Španija i Francuska, oni imaju dosta crnih igrača. To me je iznenadilo i zbog toga sam se nadao da će presuditi u našu korist. Tarik je Turčin, on je Turčin od glave do pete. Ali nažalost tako je kako je. Kao Turska, mi svima pomažemo. Niko ne organizuje FIBA omladinska takmičenja, mi se bavimo svim tim događajima. A onoi nas nisu podržali u ovakvom pitanju. Naš predsjednik se trudio, ali nismo mogli ništa da uradimo", rekao je Ataman.

Slučaj Tarika Biberovića

"Da bi se Tarik smatrao domaćim igračem, neophodna je dozvola iz Bosne i Hercegovine. Ipak, Bosanci traže novac u zamjenu za dozvolu. Čelnici Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine traže više od dva miliona dolara od Turske za Tarika Biberovića", pisao je u maju 2025. godine Nefes Gazetsi.

Momak rođen u Zenici igrao je sve do 2018. godine u domovini, a tek onda je prešao u Tursku. Nastupao je kao reprezentativac Bosne i Hercegovine na U16 Evropskom prvnstvu 2016. godine i zbog toga sada ne može da bude registrovan kao igrač Turske, tj, može samo kao naturalizovani igrač.

Zašto nema mjesta u timu?

Na Eurobasketu to jedno mjesto je dobio Šejn Larkin jer je procijenio Ergin Ataman da mu više treba plejmejker nego krilo. Ipak, daleko od toga da je Larkin bio jedini koji nije iz Turske u timu. Džedi Osman je rođen u Ohridu, majka mu je iz Novog Pazara, a odrastao je u Sarajevu gdje je počeo da igra košarku. Centar Omer Jurtseven je rođen u Uzbekistanu, dok je Erdžan Osmani Albanac iz Tropoje koji je karijeru krenuo u Prizrenu. Kenan Sipahi je rođen u Prištini, a Adem Bona je Nigerijac iz Lagosa. Skoti Vilbekin je takođe bio naturalizovan igrač jedno vrijeme, kao i Malahi Flin.