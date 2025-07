Pedro slikao sina u haljini, nije slutio šta će se desiti: Komentari bili toliko užasni da je sve ugasio

Pedro Rodrigez na meti surovih komentara na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/_pedro17_/EPA/Riccardo Antimiani

Proslavljeni španski fudbaler Pedro Rodrigez našao se u centru pažnje zbog rođendanskog slavlja svog sina. Tačnije, njegov nasljednik je poželio da na proslavi bude obučen u stilu omiljenog crtanog filma "Lilo i Stič". Stoga je na glavu stavio tijaru i obukao haljinu, što je izazvalo lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama.

Sve je postalo toliko nepodnošljivo, da je Pedro morao da ukine komentare na ovoj objavi. Uglavnom su zlobni korisnici društvene mreže instagram komentarisali: "dječak ili djevojčica?", a bilo je i onih degutantnijih.

"Čestitamo Mark! Još jedna godina u najboljem akvaparku na svijetu, veliko hvala @siampark što ste nam omogućili da uživamo u ovom divnom danu", napisao je Pedro koji je bio srećan da može svom sinu da ispuni rođendansku želju.

Rodrigez se proslavio u dresu Barselone gdje je igrao čitavu deceniju. Potom je bio u Čelsiju u periodu od 2015. do 2020. godine, da bi prešao u Romu gdje se zadržao jednu sezonu. Od 2021. nastupa za Lacio za koji je do sada zabilježio 131 nastup i postigao 21 gol. Prošle sezone je ima učinak 14 golova na 44 utakmice. Igrao je i za reprezentaciju Španije u periodu od 2010. do 2017. godine.