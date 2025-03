"Dolazim na rođendan Partizana": Terzić dao obećanje Peđi, pa otkrio ko mu je omiljeni igrač u istoriji Zvezde

Zvezdan Terzić odgovarao je na pitanja novinara na rođendanu Crvene zvezde.

Crvena zvezda slavi danas svoj 80. rođendan. Poslije dodjele nagrada na "Marakani" je organizovala svečanu proslavu u "Sava centru" i tamo su došle mnoge zvanice, kako iz svijeta sporta, tako i iz drugih sfera javnog života.

Generalni direktor crveno-bijelih Zvezdan Terzić stao je pred novinare i pričao o svemu tome. "Ljudske i sportske veličine vole Zvezdu i to nam je ostavljeno u amanet i ne smijemo da skrenemo sa tog puta. Zvezda je više od kluba, decenijama je stvarala velike asove i šampione, vaspitavale su se generacije u ovoj zemlji, neguje tradicionalne vrijednosti i zbog toga smo ponosni. Osim pobjeda na sportskom terenu izborila je i to da bude prepoznatljiv srpski brend", počeo je Terzić.

Nastavio je u istom dahu. "Sve to što su nam ostavile generacije koje su stvarale slavnu istoriju Zvezde nas obavezuje da nastavimo tim putem, da ostavljamo trofeje. Uvijek je veliki raskorak između želje i mogućnosti, ali se ne žalimo. Ponosni smo što smo dio Zvezde. Često kažem da nikad nije ljepše kao kada se pobjeđuje i nigdje nije teže kada se gubi. Ali, to je Zvezda, predodređena je za posebne ljude, prave šampione, kako za sportiste, tako i one koji rukovode. Ostaje nam da damo čvrsto obećanje da ćemo nastaviti ovim putem, da će Zvezda da bude sve bolja i bolja i da ćemo u tom nekom duhu dočekati 100. rođendan."

"Dolazim na rođendan Partizana"

Na rođendanu Zvezde je i delegacija Partizana predvođena Predragom Mijatovićem. "Drago mi je. Pozvali smo sve superligaške klubove. Mijatović mi je odmah obećao da će doći, uz opasku da me očekuju na proslavi 80. rođendana Partizana u oktobru, sigurno da treba delegacija Zvezda da bude na tom rođendanu. Da šaljemo poruku i građanima i navijačima da ne smije da postoji mržnja, već samo zdrav rivalitet. Drago mi je što je delegacija Partizana ovdje", istakao je Terzić.

Obećao je i da će on biti na rođendanu crno-bijelih u oktobru. "Da, obećao sam Peđi, da ćemo doći na najvišem nivou, čitava delegacija da će biti na rođendanu Partizana."

"Džajić omiljeni igrač"

Istakao je Terzić da je Zvezda ove sezone već upisala titulu i da je trka završena, a da želi da na grb upiše i četvrtu zvjezdicu. "Želja je da Zvezda nastavi sa uspjesima ,da pobjeđuje, osvaja trofeje, želja je da u naredne četiri godine budemo šampioni, da prišijemo četvrtu zvjezdicu, što je privilegija malo klubova u Evropi, ta 40. titula. Misija je da Zvezda bude iz dana u dan bolja i da bude što konkurentnija u Evropi. Dižemo nivo naših igara u Evropi iz godine u godinu. Učinićemo sve da se plasiramo i dogodine, Zvezdi je mjesto u Ligi šampiona.

Za kraj je upitan i ko mu je omiljeni igrač u istoriji Crvene zvezde. "Uf, bilo ih je mnogo, ali definitivno Dragan Džajić", zaključio je Terzić.