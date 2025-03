"Bilo bi lijepo da se ponove svi oni uspjesi": Dragan Džajić otkrio svoj najveći san i kako ga je ostvario

Dragan Džajić prisustvovao je proslavi 80. rođendana Crvene zvezde i imao je posebne želje za omiljeni klub.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Crvena zvezda proslavila je 80. rođendan Sportskog društva. Crveno-bijeli su na svojoj proslavi okupili veliki broj gostiju, među njima se našao i Predrag Mijatović iz Partizana, ali jasno je da slavlje nije moglo da prođe bez legendarnog igrača kluba iz Ljutice Bogdana - Dragana Džajića.

Proslavljeni fudbaler je govorio o klubu u kojem je ostavio veliki trag. Spomenuo je i koliko fudbalski tim crveno-bijelih znači razvoju tog sporta. "Crvena zvezda je za najpopularniji klub sa ovih prostora. Za ovih 80 godina postigli su lijepe uspjehe, privlači naviše pažnje, zbog nje dolazi do velike popularizacije fudbala - gostuje u drugim mjestima, to radi godinama, to je tradicija. Nadam se da će i u budućnosti postizati takve rezultate."

Kad je u pitanju doprinos popularnog Džaje, proslavljeni fudbaler je otkrio da je on sve svoje snove ostvario - igrao je za Crvenu zvezdu. Nosio je dres kluba iz Beograda od 1963. do 1975, pa ponovo od 1977. do 1978.

"Što se tiče mog udjela, ja sam zadovoljan. Ostvario sam dječački san da zaigram za Crvenu zvezdu. Postigao sam toliko koliko jesam, nadam se da postoji neko ko je to zabilježio, jer ja o sebi ne volim mnogo da pričam. Svakako da će mi u najljepšem sjećanju ostati to što sam igrao u Crvenoj zvezdi i što iza sebe imam CV sa Evropskog i Svjetskog takmičenja."

A, kad je u pitanju posebna želja za slavljenika, u ovom slučaju za Crvenu zvezdu Džajić je bio jasan - da nastavi ovako kako je i dosad. Ipak, bez obzira na uspjeh u sezoni legenda kluba je imala i još jednu ideju - bilo bi lijepo da neko ponovi uspjeh iz 1991.

Pogledajte 02:29 Dragan Džajić na 80. rođendanu Crvene zvezde Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

"Što se tiče domaćeg prvenstva stoji odlično i sami vidite kako stoji tabela, svakako da će se ljudi koji rade u Zvezdi potruditi da potvrde ono što je Zvezda uradila 1991. To nije lako, ali niko ne bi trebalo da misli da se to neće ostvariti i da bude pesimista. Kad sam bio na funkciji tehničkog direktora i to je bilo nedostižno za mene, možda su uslovi bili teži. Bilo bi lijepo kad bi se u nekom vremenu, ne znam kom, ponovili ti uspjesi". bio je jasan Džjić.

