Mijenja se format Evrolige: Stigla zvanična potvrda, oglasio se i Bodiroga

Od naredne sezone će se povećati broj klubova u Evroligi i učestvovaće 24 ekipe. Kako će tačno to da bude organizovano i da li će biti podjela u konferencije kao u NBA ligi, ostaje da se vidi

Izvor: MN Press/Klodian Lato/Eurokinissi

Evroliga se mijenja. Uvodi se novi format i od sezone 2027/28 će učestvovati 24 tima umjesto trenutnih 20 koliko će biti u ovoj sezoni. Bilo je spekulacija da bi do proširenja moglo da dođe i u sezoni koja slijedi, ali je ipak pomjereno za godinu dana. Potvrda je stigla putem zvaničnog saopštenja elitnog takmičenja i uz to je dodato da je Real Madrid potpisao desetogodišnju licencu.

Takođe je naglašeno i da je Ćus Bueno obavijestio sve na sastanku da se radi na tome da se klubovi transformišu u franšize i da bi to trebalo da bude završeno u toku sezone 2026/27 i da postoji veliko interesovanje od novih investitora i tržišta.

"Današnji sastanak Evrolige i sutrašnji u Evrokupu će nam dati jedinstvenu priliku da se povežemo sa klubovima i domaćim ligama, da razmijenimo ideje i postavimo temelje za budućnost. Evropska košarka trenutno doživljava sjajan period zahvaljujući strasti, posvećenosti i udjelu koji svi klubovi imaju. Želimo da podržimo rast i razvoj i da se postaramo da ovaj sport ima svijetlu budućnost", poručio je prvi čovjek Evrolige Dejan Bodiroga.

Kako ovo utiče na Zvezdu i Partizan?

Izvor: MN PRESS

Ono što još uvijek nije saopšteno jeste kako bi sve to trebalo da funkcioniše sa 24 tima. Odnosno da li će biti jedinstvena liga kao i sada gdje svako igra sa svakim ili će možda doći do podjela na konferencije, kao u NBA ligi.

Kako ovo utiče na Zvezdu i Partizan? Za sada nema nikakav uticaj, pošto su "vječiti" dobili trogodišnje licence. Ali, ostaje da se vidi kakav će tačno biti format takmičenja.