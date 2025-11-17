Kapiten Srbije molio saigrače jedno na centru: I selektor Paunović slušao šta je tražio ekipi

Reprezentativci Srbije okupljeni na centru terena u Leskovcu slušali govor kapitena Filipa Kostića.

Pobjeda Srbije u duelu sa Letonijom (2:1) ima samo simbolično značenje, jer je jasno da "orlovi" neće učestvovati na Svetskom prvenstvu 2026. godine - a Filip Kostić to smatra velikim neuspehom.

O tome je odmah nakon meča govorio saigračima, koje je okupio na centru terena! Iako je odmah pored njega bio selektor Veljko Paunović, govor čitavom timu držao je ljevonogi fudbaler koji je prošao mnogo toga sa nacionalnim timom, a poraz od Albanije u Leskovcu smatra za najteži u karijeri. Pogledajte kako je Kostić vodio sastanak dok je govorio ekipi:

"Da dajemo srce jedan za drugog, molim vas da držite to i da tako bude i u budućnosti"

"Ja sam pričao na kraju meča. Rekao sam da moramo da igramo srcem jedan za drugog i da je ovo veliki neuspjeh za nas. Moramo da preuzmemo odgovornost i u budućnosti igramo mnogo bolje", rekao je Filip Kostić u prvoj izjavi nakon meča protiv Letonije.

Podsjećamo, Filip Kostić je u novembru 2025. godine postao kapiten reprezentacije Srbije, nakon što je postalo jasno da Aleksandar Mitrović zbog povrede neće biti dio tima. Kostić je jedan od najiskusnijih fudbalera u aktuelnom timu Srbije i po godinama i po broju nastupa, a Veljko Paunović mu je namijenio novu ulogu. Meč protiv Engleske počeo je kao lijevo krilo, a završio kao lijevi bek, što mu je bila uloga i protiv Letonije. U prethodnom periodu Filip Kostić je igrao kao krilni bek, odnosno po cijeloj levoj strani.

