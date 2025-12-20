"Gazda, malo je 300.000 evra": Zbog Hrvata će Luka Jović i Marko Grujić da dobiju nevjerovatan bonus

Bogati gazda AEK-a iz Atine daće bonus od čak 500.000 evra igračima za sjajne rezultate u tekućoj sezoni.

Marko Nikolić vodi AEK iz Atine ka sjajnim rezultatima. Prošli su u osminu finala Konferencijske lige i za to je po dogovoru trebalo da dobiju bonus od 300.000 evra. Međutim, ta cifra je narasla do 500.000 evra pa će tako Luka Jović i Marko Grujić da se "opare". Nije poznato i da li će dio bonusa da pripadne i treneru Nikoliću i stručnom štabu.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz svlačionice Atinjana gdje se vidi kako se bogati vlasnik kluba Marios Iliopulos praktično "cjenjka" sa igračima. Sve to dogodilo se poslije meča Konferencijske lige u kojoj je AEK napravio preokret i pobijedio Krajovu (3:2). Golove su dali u dubokoj nadoknadi, u 98. i 104. minutu, a pogodak za pobjedu postigao je upravo Jović iz penala.

"Ovo je bilo veče neizvjesnosti. Evo, 300.000", rekao je Iliopulos i odmah je uslijedilo negodovanje igrača.

"Gospodine predsjedniče, 300.000 je okej, ali ide Božić i praznici", dobacio je kapiten kluba Hrvat Domagoj Vida i onda su svi krenuli da skaču i da se smiju.

"Okej, 400.000", izgovorio je Iliopulos, pa se popeo na sto i rekao "Hajde, 500.000" i tek tada je krenulo veliko slavlje u svlačionici kluba. Poslije toga im je predsjednik kluba kroz šalu zamjerio što su čekali da daju gol do posljednje sekunde.

Kako igra AEK?

Sjajni AEK je obezbijedio direktan prolazak u osminu finala Konferencijske lige i to tako što je zauzeo treće mjesto na tabeli sa 13 bodova. Čeka ishod plej-ofa da sazna ime rivala u narednoj rundi takmičenja.

Odlično im ide i u domaćem šampionatu pošto su u Grčkoj trenutno na drugom mjestu na tabeli sa 34 boda, imaju samo poen manje od Olimpijakosa poslije 14 odigranih utakmica.