Evroliga priča o poruci trenera Valensije iz Beograda: Brutalno spustio milijardera koji hoće da kupi titulu

Pedro Martinez je opet ušao u raspravu sa Oferom Janajem i ponovo je zaslužio simpatije ljubitelja košarke. Iako se nikada ne smije.

Izvor: Youtube/EURO INSIDERS/ KK Crvena zvezda Meridianbet/printscreen

Valensija je nastavila da rešeta u Evroligi i ubjedljivo je savladala Crvenu zvezdu usred Beograda 106:89, pa je tako ostala na vrhu tabele Evrolige, To je zasmetalo bogatom vlasniku Hapoela iz Tel Aviva Oferu Janaju koji se odmah nakon meča u hali "Pionir" oglasio na tviteru i provocirao je Pedra Martineza.

"Zdravo Pedro. Nadam se da si uživao u prvom mjestu jedan dan, ali sjediš na mom mjestu", napisao je izraelski milioner koji praviu drim-tim u Tel Avivu.

Odmah je dobio šmekerski odgovor. "Imaš bolji tim i ti si najbolji predsjednik na svijetu. Čestitam ti", napisao je ironično "čovjek koji se nikada ne smije" Pedro Martinez iz Beograda nakon utakmice sa Crvenom zvezdom.

Nije im ovo prvi sudar

Izvor: Youtube/ IPESE/Printscreen/MN Press

Pedro Martinez je odavno u klinču sa Oferom Janajem, a sve je počelo kada je opravdano kritikovao odluku Evrolige da dopusti klubovima iz Izraela da ponovo igraju svoje utakmice na domaćem terenu.

"Ne sviđa nam se to, iskreno. Kada gledamo vijesti, ne čini mi se da se situacija normalizovala. Dakle, moje je pitanje: zašto nije bezbjedno da se igra u Izraelu 25. novembra, ali jeste 5. decembra, samo deset dana kasnije", zapitao se Pedro Martinez.

Odmah se javio Ofer Janaj: "Zdravo Pedro. Rezultat 1:3 protiv Hapoela znači da ne bi trebalo da budeš baš miran. Zamislite da postane 1:4… možda će Valensija razmisliti o novom glavnom treneru", napisao je Janaj, na šta je replicirao Martinez sa:

"Zdravo, Ofer, Hvala ti što brineš o mojoj budućnosti, ali ne brini — sve je pod kontrolom… Zdravlja i mira tebi i tvojima."

"Taj se nikada ne smije"

Na svoj vrlo autentičan način opisao je iskusnog Pedra Martineza i Vlade Đurović. On ga vrlo dobro zna još iz vremena kada je u Evropi imao sudare sa njegovim španskim timovima.

"Imaju trenera vrlo iskusnog, koji čak i kada je bio mlađi nikada se nije nasmijao. Vodio sam najmanje sedam, osam puta Panionios i AEK protiv njega u nekim kupovima, čak mislim da sam i sa Zadrom protiv njegove ekipe. Malo je mlađi od mene, ali se nikada nije nasmijao. Međutim niti on viče na igrače, pomoćnici njegovi više pričaju nego on. A u stvari on je komandant i igrači to uvažavaju. Dovoljno mu je da uputi malo pogled. Stvarno to dobro vodi, ja ne znam šta bi neki eminentniji treneri radili sa njegovim timom. Napravio je igru koja im odgovara, niko nije zvijezda, svi imaju svoja ovlašćenja da šutiraju. Bore se, stvarno igraju dobro", završio je Đurović.