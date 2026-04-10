Rodrigao nije ostavio dubok trag u Brazilu prije dolaska u Evropu, pa bi sada mogao da popravi utisak.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda bi na kraju sezone, nakon samo jedne godine saradnje, mogla da se rastane sa iskusnim brazilskim štoperom! Kako prenose mediji iz Brazila, Rodrigao (30) bi mogao da napravi transfer i vrati se u rodnu zemlju, gdje je ostao "nedorečen" prije nego što je krenuo u evropsku avanturu. Ovog puta je za njega zainteresovan Atletiko Paranaense.

Kako prenosi "Kanal 3", menadžeri brazilskog defanzivca aktivni su ovih dana, pa bi uskoro Atletiko Paranense mogao da pošalje i zvaničnu ponudu Crvenoj zvezdi. Imajući u vidu godine brazilskog fudbalera, ali i to što ima ugovor samo na još jednu sezonu, obeštećenje vjerovatno ne bi moglo da bude ogromno. Ipak, Crvena zvezda bi mogla dobro da prođe jer je Rodrigao stigao u klub kao slobodan igrač.

Vidi opis Velikan iz Brazila želi da štopera Crvene zvezde vrati kući Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Obeštećenje ne bi trebalo da bude problem jer brazilski klubovi finansijski dobro stoje, a Atletiko Paranaense ima novca iako se tek na kraju prethodne sezone vratio u elitni rang. Inače je riječ o jednom od najboljih klubova u Brazilu, odnosno najboljem koji ne pripada društvu "12 velikana". Imaju jednu šampionsku titulu u Brazilu, dva puta su osvojili Kopa Sudamerikanu, a igrali su i finale Kopa Libertadores. Nema sumnje da bi to bio veliki izazov za Zvezdinog fudbalera, posebno ako se u Beogradu na njega ne računa dugoročno.

Rodrigao je ponikao u fudbalskoj školi Atletiko Mineira, čiji je član bio više od šest godina. Zatim je tri sezone bio i prvotimac tog poznatog kluba, ali je taj period uglavnom proveo na pozajmicama u nekoliko brazilskih niželigaša. U evropski fudbal stigao je 2019. godine kada ga je angažovao Žil Visente, a zatim je igrao za Soči i Zenit iz Sankt Peterburga.

Brazilski defanzivac je u finišu prethodne sezone potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom, jer je bio slobodan igrač - nekoliko mjeseci ranije raskinut je njegov ugovor u Rusiji. Zvezdi se priključio tokom ljeta 2025. godine, a u tekućoj sezoni odigrao je 30 mečeva u svim takmičenjima. Postigao je tri gola i jednom asistirao saigračima, a tokom sezone je silno oscilirao u formi.

Bonus video:

Pogledajte 00:12 Miloš Veljković i Rodrigao na treningu Zvezde Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)