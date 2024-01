Raskinuo sa Borcem, pa potpisao za Slogu - Fedor Predragović novi član Dobojlija!

Predragović je stavio potpis na ugovor sa dobojskim premijerligašem.

Doskorašnji vezni fudbaler Borca Fedor Predragović najnovije je pojačanje dobojske Sloge Meridian.

Predragović je u svom drugom mandatu u Platonovoj ulici crveno-plavio dres nosio 18 mjeseci. U ovom zimskom prelaznom roku došlo je do raskida saradnje, ali će 28-godišnji igrač sredine terena i dalje ostati u Premijer ligi BiH, noseći dres najprijatnijeg iznenađenja prvenstva i trenutno petoplasiranog tima bh. elite.

"Prije svega, želim da se zahvalim upravi kluba i šefu na povjerenju. Veliko mi je zadovoljstvo što dolazim ovdje. Po svemu što sam vidio u protekla dva dana, ovo je jedan odlično organizovan klub, što se vidi i po rezultatima iz prve polusezone. Mislim da neće biti problema oko adaptacije jer sam već sarađivao sa šefom prije osam-devet godina, a većinu momaka iz ekipe poznajem. Nadam se da ću opravdati povjerenje kako šefa, tako i ljudi u klubu", istakao je Predragović prilikom predstavljanja.

Prema riječima trenera Vlade Jagodića, Predragović je potpisao ugovor na šest mjeseci plus jedna godina.

"Sigurno da je to provjeren igrač o kojem ja mogu reći sve najbolje. Time smo zatvorili ovaj naš prelazni rok, a današnjim danom smo završili prvu fazu priprema i mogu reći da sam izuzetno zadovoljan kako su momci visoko profesionalno odradili. ne treba zaboraviti da smo u ovoj sedmici 11 treninga odradili za šest dana, to je zaista bio veliki napor. Vrijeme nas je prilično poslužilo, bilo je je nepogodnosti za ova dva dana kad je padao snijeg i normalno iz tog razloga smo malo manje odradili neke tehničko-taktičke stvari koje su bitne za rad sa loptom na terenu. Ipak, cijelo vrijeme ovo imali loptu u posjedu, tako da sam izuzetno zadovoljan načinom kako smo odradili dosadšnji i ponašanjem igrača. To me raduje i spremno idemo u drugu fazu priprema", rekao je trener Dobojlija Vlado Jagodić na konferenciji za novinare.

Pomenuti drugi dio priprema Sloga Meridian odradiće u Antaliji.

"Tamo je u planu da odradimo 17 treninga odigramo četiri kontrolne utakmice. Preduslov svega je da su igrači odradili prvu fazu, isto tako svaki trener želi da mu ekipa ide kompletna onako kako je zamislio, a mi na pripreme idemo sa 28 igrača, od čega su četiri golmana. Pomalo mi je žao ovih nekih mlađih igrača koji su priključeni, ali naravno za svenema mjesta. Ja sam izuzetno zadovoljan kako su se ponašali, radili na ovim treninzima, a već 8. februara kad mi nastavljamo naš rad, kad se vratimo iz Antalije, ponovo će se priključiti prvom timu. Do tada će se nastaviti trenirati sa juniorima. Svi su zdravi, što mi je najbitnije, jer ovo je bio izazovan period, velike temperaturne promjene, snijeg, pa sunce, pa kiša, međutim stožički su izdržali i mislim da ćemo to samo unaprijediti u Antaliji", podvukao je Jagodić.

Na spisku putnika za pripreme u Antaliju našli su se: Elvir Trako, Ilja Gučmazov, Nemanja Šćekić, Ajdin Žilić, Boris Varga, Vasilije Perković, Siniša Dujaković, Miloš Nikolić, Milan Milanović, Minja Tatić, Bojan Batar, Đorđe Milojević, Srđan Grabež, Josip Kvesić, Franko Dadić, Sadin Handžić, Dejan Popara, Ajdin Redžić, Albin Omić, Amar Tahrić, Nikola Dujaković, Zoran Karać, Luka Božičković, Fedor Predragović, Srđan Mrzić, Dejan Vidić, Adnan Berbić i Adrian Kurtinović.

U Tursku se polazi 23. januara, a prvi kontrolni rival Slogi Meridian biće kazahstanski Jelimaj Senej (26. januar).

Tri dana kasnije Dobojlijama će protivnik biti Visla Plock, drugog februara igra se meč sa uzbekistanskinm Bunjodkorom, a posljednja provjera zakazana je za 5. februar, kada će dobojski premijerligaš ukrstiti koplja sa Dinamom iz Moskve.

Prvi takmičarski meč u 2024. godini Sloga Meridian igraće 11. februara protiv Igmana, u okviru osmine finala Kupa BiH.

