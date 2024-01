Sloga upalila motore, Jagodić zadovoljan: Veseli me stopostotni odziv na prozivku!

„Želimo biti bolji nego što smo bili, a ako tako bude možemo očekivati lijepu polusezonu“, rekao je trener Sloge Meridian Vlado Jagodić tokom današnje prozivke.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojska Sloga Meridian počela je pripreme za drugi dio sezone u Premijer ligi BIH nakon uspješne jeseni koju su završili na petom mjestu na tabeli.

Trener Vlado Jagodić obavio je u srijedu prozivku fudbalera, a odazvalo se svih 25 igrača.

Bilo je promjena u njegovoj ekipi, klub su napustili Jović (transfer u Uzbekistan) Baštić (na pozajmicu), Starčević (na pozajmicu), Bosnić (vraćen u Borac sa pozajmice), Šešlak (Akademija FK Sarajevo), Baranov (?), Šipovac (?), a zasada je stigao samo Boris Varga, međutim, očekuje se dolazak još nekoliko igrača u narednim danima.

"Popunjavamo ekipu, tri pojačanja smo dogovorili. Stigao je Boris Varga, koji može igrati desnog beka i štopera. Time smo zaokružili priču što se tiče defanzivnog dijela. Moramo razmišljati i o mladim igračima, tako da ću reći da je jedan od pojačanja U21 igrač. Daćemo šansu i našim omladincima, to je obaveza i mene kao trenera. Junior Delić i izlazni kadet Ristić će biti priključen. Time ćemo vjerovatno zatvoriti prelazni rok, ne želimo da imamo previše igrača“, rekao je Jagodić.

“Jedva čekam početak, veoma me veseli da imamo stopostotni odziv na prozivku i to daje pozitivne vibracije i nadam se da će sve ići svojim tokom. Za mjesec dana imamo prvu zvaničnu utakmicu. Svaki trener priželjkuje da mu se svi igrači odazovu, da su zdravi, a vidim i da su nasmijani. Svakako da ćemo nastojati do polaska u Antaliju odradimo ono što je potrebno u ovom trenutku“, dodao je trener Sloge Meridian.

Na današnjoj prozivci Sloge bili su: Šćekić, Trako, Guhmazov, Žilić, Perković, Dujaković Siniša, Nikolić, Milanović, Batar, Milojević, Tatić, Grabež, Kvesić, Handžić, Dadić, Popara, Redžić, Tahrić, Karać, Omić, Dujaković Nikola, Mrzić, Berbić, Vidić i Varga.