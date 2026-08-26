Crveno-plavi imaju novog kapitena: Ima 24 godine, a najstariji je u ekipi

Novi kapiten KK Borac Banja Luka biće Boris Dragojević, rođen 2002. godine.

Izvor: ABA liga 2/Dragana Stjepanović

KK Borac Banja Luka nalazi se u velikim problemima pred početak nove sezone.

Klub iz Banjaluke je, shodno drastično smanjenom budžetom, podmladio tim i oslanja se, u najvećoj mjeri, na mlade igrače iz svog omladinskog pogona. Radi se o košarkašima koji su prošli ili prolaze kroz sistem uspostavljen u razvojnom timu pod imenom KK Akademac, pa shodno tome ne gaje se visoke ambicije kad je riječ o nastupu u Ligi BiH i drugorazrednom jadranskom takmičenju.

Upravo je jedan od tih mladih igrača novi kapiten tima. Riječ je o plejmejkeru Borisu Dragojeviću, koji je u 25. godini života (rođen 1. marta 2002. godine, op.a.) jedan od najstarijih prvotimaca. Tokom prošle sezone u ABA 2 ligi na terenu je po utakmici prosječno provodio 19.2 minuta i bilježio 4.2 poena, 1.2 skoka i dvije asistencije.

Sa druge strane, u bh. prvenstvu prosječno je igrao 21.4 minut i upisivao 6.6 poena, dva skoka i 1.8 asistencija.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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