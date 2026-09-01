Crveno-plavi imaju novog centra: Potpisao Amerikanac iz Rumunije!

Nejt Džonson (2000.) novi je centar KK Borac Banja Luka.

Izvor: Facebook/KK Borac Banjaluka

KK Borac Banja Luka sprema se, u znatno izmijenjenom kadru, za novu sezonu.

Ekipa je drastično podmlađena, međutim ovog utorka je objelodanjeno da je stiglo jedno iskusnije pojačanje. Tako je saradnju sa klubom iz Banjaluke dogovorio američki centar Nejt Džonson.

Rođen 2000. godine, ovaj Amerikanac je u prošloj sezoni nastupao za rumunski tim ČSM Galati (nekada Finiks Galati), koji se takmiči u tamošnjem elitnom rangu. Na 34 meča prosječno je bilježio 6.5 poena i 4.3 skoka.

"Džonson predstavlja ogromno pojačanje u reketu za naš klub, sigurno će pomoći našim mladim momcima da budu konkurentniji u okviru ABA 2 i Premijer lige BiH", istaknuto je iz KK Borac Banja Luka.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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