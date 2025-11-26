logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda našla trenera za opstanak u Superligi

Zvezda našla trenera za opstanak u Superligi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nakon velikih uspjeha sa rukometašicama, Andreja Vukojević dobiće posao u muškoj ekipi Crvene zvezde.

Andreja Vukojević novi trener rukometaša Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Rukometaši Crvene zvezde grčevito će se boriti za opstanak u elitnom rangu srpskog rukometa, jer trenutno zauzimaju posljednje mjesto na tabeli, uz samo jednu pobjedu i dva remija u prvih 10 kola. Zbog toga su se crveno-bijeli nedavno rastali sa proslavljenim Žikicom Milosavljevićem, a čini se da su novog trenera pronašli u "sopstvenim" redovima.

Kako prenosi "MozzartSport", na užarenu klubu muške ekipe trebalo bi da sedne Andrija Vukojević koji je prije samo mjesec dana smijenjen sa mesta prvog trenera ženske ekipe. Vukojević je prethodne sezone osvojio "duplu krunu" sa rukometašicama Crvene zvezde, a zatim i Superkup - pa je mnoge iznenadio što ga klub mijenja pred izazove u evropskim kvalifikacijama.

Sada bi mogao da dobije novi, ali podjednako komplikovan zadatak na klupi Crvene zvezde. Za razliku od rukometašica koje dominiraju srpskim rukometom u posljednjih nekoliko godina, rukometaši nisu ni blizu vrha. Tim Crvene zvezde jedan je od najslabijih u ligi i biće potrebno mnogo rada - a možda i pojačanja - kako bi se izbjeglo ispadanje u drugi rang takmičenja.

Bila bi to tragedija za velikana srpskog rukometa, devetostrukog osvajača titule i svojevremeno redovnog predstavnika domaćeg sporta na međunarodnoj sceni. Rukometaši Crvene zvezde nikada u istoriji nisu ispali iz elitnog ranga srpskog rukometa, a to žele da izbjegnu i ove sezone.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Crvena zvezda Rukomet Andreja Vukojević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC