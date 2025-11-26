Zvezda našla trenera za opstanak u Superligi

Nakon velikih uspjeha sa rukometašicama, Andreja Vukojević dobiće posao u muškoj ekipi Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Crvene zvezde grčevito će se boriti za opstanak u elitnom rangu srpskog rukometa, jer trenutno zauzimaju posljednje mjesto na tabeli, uz samo jednu pobjedu i dva remija u prvih 10 kola. Zbog toga su se crveno-bijeli nedavno rastali sa proslavljenim Žikicom Milosavljevićem, a čini se da su novog trenera pronašli u "sopstvenim" redovima.

Kako prenosi "MozzartSport", na užarenu klubu muške ekipe trebalo bi da sedne Andrija Vukojević koji je prije samo mjesec dana smijenjen sa mesta prvog trenera ženske ekipe. Vukojević je prethodne sezone osvojio "duplu krunu" sa rukometašicama Crvene zvezde, a zatim i Superkup - pa je mnoge iznenadio što ga klub mijenja pred izazove u evropskim kvalifikacijama.

Sada bi mogao da dobije novi, ali podjednako komplikovan zadatak na klupi Crvene zvezde. Za razliku od rukometašica koje dominiraju srpskim rukometom u posljednjih nekoliko godina, rukometaši nisu ni blizu vrha. Tim Crvene zvezde jedan je od najslabijih u ligi i biće potrebno mnogo rada - a možda i pojačanja - kako bi se izbjeglo ispadanje u drugi rang takmičenja.

Bila bi to tragedija za velikana srpskog rukometa, devetostrukog osvajača titule i svojevremeno redovnog predstavnika domaćeg sporta na međunarodnoj sceni. Rukometaši Crvene zvezde nikada u istoriji nisu ispali iz elitnog ranga srpskog rukometa, a to žele da izbjegnu i ove sezone.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!