"U Zvezdi igrao za 800 evra, a dobijao sam prvaka Lige šampiona": Golgeter se danas krije kad dođe na meč

Nikola Manojlović priznaje da mu je teško da gleda Crvenu zvezdu koja se muči i koja se nalazi na dnu tabele u domaćoj ligi.

Crvena zvezda je dočekala kraj polusezone u Arkus ligi sa novim trenerom Andrejom Vukojevićem i kao posljednja na tabeli, a sada je o situaciji u klubu pričao Nikola Manojlović. Član trofejne generacije crveno-bijelih koja je u svoje vrijeme igrala i Ligu šampiona istakao je da nije sve u novcu ipak.

"Sad će milijardu ludi da se nakači na nas dvojicu kao što se stalno kače ali stvarno pričamo ono što mislimo. Ja sam igrao za 800 evra u Zvezdi. 800 evra u Zvezdi za koje sam igrao, kao čovek od 23 godine, a u tom trenutku smo osvajali titule, dobijali prvaka Lige šampiona. Gde god da smo otišli u Evropi bili smo kompetitivni. A te godine sam dobio tri plate", rekao je Nikola Manojlović u emisiji "Super indirektno".

Nije normalno da Zvezda bude posljednja u ligi

Nikola Manojlović je zajedno sa kumom Rastkom Stojkovićem, pa zatim Petrom Nenadićem, Stevanom Kurbalijom, Darkom Stanićem, Ivanom Nikčevićem bio dio generacije koja je igrala Ligu šampiona i pobjeđivala prvaka Evrope. Sada mu je teško da gleda crveno-bijele na dnu.

"Što bi rekao moj kum Rastko Stojković, prestao sam da budem u posljednjih par mjeseci politički korektan. Zvezda je nama, ne matični klub, ali klub u kome smo imali najljepše godine života. Ne samo sportskog života, nego života ukupno. To je klub u kome smo mi napravili neka prijateljstva koje nam traju cijeli život, koji nas je povezao kroz miks mnogo lepih i mnogo loših događaja na jedan način na koji drugačije ne bi mogao da se povežeš s ljudima. Zvezda je emocija. Zato mi imamo emotivniji odnos prema Zvezdi, možda, od bilo kojih drugih igrača koji su se bavili nekim drugim sportom u Zvezdi. Znamo da nisu ni igrači ti koje treba kriviti. Znamo koliko je teško tim igračima, znamo koliko je teško tim ljudima koji tamo i rade, da se ne lažemo. Mnogo je teško naći novac za rukomet, ali neprimjereno je da jedna Zvezda bude posljednja u ligi. Neprimereno je renomeu, neprimjereno je imenima i prezimenima ljudi koji su prošli kroz taj klub. Sigurno će se to popraviti, neće Zvezda da ispadne iz lige, neće Zvezda biti posljednja na tabeli na kraju sezone, ali je meni, lično, jako teško da je gledam", rekao je u velikom intervjuu za "Mocart sport".

Kada dođe u Šumice. sakrije se...

Upitan da li gleda Crvenu zvezdu, rekao je da je gleda. Ko svrati do "Šumica" kada crveno-bijeli igraju vidjeće ga, ali možda ga ne prepozna.

"Gledam često, ali ne priznajem to sebi. Često stavim kačket, naočare i uđem u dvoranu da me niko ne vidi. Sjednem sa strane. Gledam manje-više sve klubove, ne putujem po Srbiji, ali beogradske klubove pogledam. Nikad se nikome ne javim”.

Ko je Nikola Manojlović?

Počeo je u Crvenoj zvezdi, a onda je imao nevjerovatnu inostranu karijeru. Nastupao je za Pfadi Vintertur, Gepingen, Konstancu, Rajn Nekar Leven, Velenje, Koper, Meškov Brest i Libek. Sa selekcijom Srbije je osvojio posljednju medalju, srebro na Evropskom prvenstvu 2012. godine.