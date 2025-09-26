Nikolaj i Martin su ponos Srbije: Srpski veslači su vicešampioni svijeta

Veliki uspjeh za srpsko veslanje na Svjetskom prvenstvu u Šangaju.

Izvor: BERTRAND GUAY / AFP / Profimedia

Veslači Nikolaj Pimenov i Martin Mačković osvojili su drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Šangaju i tako su Srbiji donijeli srebrnu medalju sa ovog šampionata. Vrijeme od 6:13.57 bilo je dovoljno za srebro, a zlato je pripalo Poljacima koji su za nešto manje od dvije sekunde bili brži.

Srpski dubl skul do finala je došao prethodno pobjedom u svojoj kvalifikacionoj grupi i ukupno četvrtim vremenom.

Finale nije krenulo najbolje pošto je srpski dvojac kasnio na polovine trke, ali je u nastavku veslao fenomenalno tako da je uspio da se probije do drugog mjesta i s medaljom oko vrata odlazi iz Kine.

Pogledajte i kako se Olimpijski komitet Srbije pohvalio njihovim uspjehom: