"Nismo prijatelji, ali ovo moram da kažem": Belgijanac nahvalio ljutog rivala

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Belgijski fudbaler Kevin De Brujne nahvalio je Luku Modrića uoči susreta Milana i Napolija, u italijanskom derbiju

De Brujne nahvalio Luku Modrića Izvor: Fabrizio Carabelli/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hrvatski fudbaler Luka Modrić (40) i dalje privlači pažnju, možda čak i više nego ranije, s obzirom na to da u poznim igračkim godinama briljira na terenu. Zbog toga veliki broj igrača skida kapu Luki Modriću, a među njima je i Belgijanac Kevin De Brujne koji je na jednostavan način opisao Hrvata - jedan je od najboljih na svijetu.

De Brujne je uoči italijanskog derbija između Milana i Napolija koji je na programu 6. aprila u 20.45 sati, između ostalog, govorio i o Luki Modriću. Bio je Belgijanac pun poštovanja prema Hrvatu i biranim riječima opisao je važnost koju ima u timu italijanskog velika. "On je vrhunski igrač! Jako ga dobro poznajem. Često smo igrali jedan protiv drugog i često smo razgovarali.

Za mene je on jedan od najboljih veznih igrača svih vremena", izjavio je De Brujne u razgovoru "Gazzetta dello sport".

"Naravno, ne mogu da upoređujem različite generacije, ali on je sigurno među najboljima u posljednjih 20 godina. Mislim da sam protiv njega igrao barem 20 puta, kroz utakmice Hrvatske i dok je bio u Real Madridu. Sada je u Milanu. Smatram ga fantastičnim igračem i fantastičnom osobom, a ima i sjajnu porodicu", rekao je De Brujne.

"Ne bih rekao da smo prijatelji, ali prijatelj sam s Kovačićem, a njih su dvojica jako dobri prijatelji. Često smo se sretali", rekao je.

Šta je još rekao De Brujne?

Italija je nije obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo, što je jedna od glavnih tema, kad i u klupskom resoru. Zbog toga je De Brujne prokomentarisao situaciju u kojoj se nalazi reprezentacija Italije. "Moguće je da jeste u krizi. Ako se triput zaredom ne plasirate na Svjetsko prvenstvo, onda vjerovatno jeste."

"Ipak, nisam upućen u detalje, ne znam kakva je struktura i filozofija, od mlađih kategorija do najviše istance. Mislim da je nivo fudbala u Evropi sve viši. Nije lako pobijediti u svakoj utakmici, pa čak i manje reprezentacije mogu da naprave sasvim dobru ekipu i da ostvare rezultat. Naravno, propustiti Svjetsko prvenstvo je ogroman gubitak za zemlju poput Italije", zaključio je De Brujne.

