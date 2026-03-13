13 :20

Šta će biti drugačije? "Kao trener imam svoj identitet, principe, metodologiju rada. Svi smo mi dužni da se preispitujemo, bilo bi dobro da se analiziramo. Suština se kod mene neće mijenjati. Principi ostaju isti. Postoji iskustvo koje sam stekao. Poznajem klub, Teleoptik, imam bolju sliku o odlasku... Prolazite kroz zaključke, znate šta biste uradili drugačije. Već smo neke od tih stvari uradili drugačije", rekao je Blagojević.

Izostanak! "Naravno da je veliki hendikep odsustvo Jurčevića, Karabeljova i Miloševića. Pokazalo je vrijeme da je njihov izostanak osjetan. Zadatak nam je da to neutrališemo. Na to utiču kadrovska rješenja, negdje nemamo igrače tih karakteristika. Tražimo način da ove igrače iskoristimo, da promenimo detalje i zadržimo identitet. Imam želju da diktiramo dešavanja. Sa tim igračima smo to mogli, sada tražimo novi model", rekao je Blagojević i dodao: "Nemam tremu, ničeg se ne bojim. Svjestan sam da situacija nije laka. Možda je i teže nego kad sam dolazio. Ima svojih specifičnosti. Ne bih dolazio da nisam spreman za borbu. Najmirniji sam kad sve uradimo na treningu", istakao je trener Partizana.

Reakcija! "Vidio sam pozitivnu reakciju, želju da se radi, energiju. Izuzetno sam zadovoljan. Vidio sam zainteresovanost. Postoji poljuljanost, ali to je iza nas. Usmeriću pažnju na ono što slijedi", rekao je trener Partizana.

Promjene "Prošli smo kroz sve faze igre, svaki segment igre je bitan. Od građenja napada, preko defanzive, tranzicije... Podsjećali smo igrače na principe. Radili smo i prekide. Želimo da dominiramo, da reagujemo. Hoćemo da diktiramo dešavanja na terenu", rekao je Blagojević i dodao: "Znam da Partizan ne daje golove u drugom dijelu. Kada budemo definisali uzrok, tražićemo kako da ispravimo. Čarobni štapić ne postoji, potreban je rad i vrokeme. Nemamo toliko vremena".

Promjene u timu! "Imam neku sliku, samo sa trojicom igrača nisam radio. Gledao sam posljednje utakmice. Jedno je kada ih gledate, drugo je kad radite na terenu. Moraćemo da osjetimo na treningu kako ko funkcioniše. Obavljao sam razgovore sa igračima. Skučeni smo sa vremenom. Kad sklopimo sliku vidjećemo... Da li ćemo koristiti neke nove igrače? Vjerovatno hoćemo, ali ne možemo da izmislimo nešto bolje. Ekipa može da izađe iz krizne situacije. Radićemo na tome svaki dan", rekao je Srđan Blagojević.

Uvijek pobjeda! "Pobjeda je uvijek ljekovita, donosi mir i samopouzdanje. Niko ne garantuje pobjedu. Ne možemo da dođemo do njih samo pričom, objavljivanjem na sva zvona. Nisam pristalica velikih riječi i dugoročnih planova. Niko od nas ne može da predvidi kuda će se razvijati Partizan. Na nama je da radimo na stabilnosti. Da Partizan napreduje kroz rad, a ne kroz priču", rekao je Blagojević.

Pričao sa Mijatovićem! "Biću neprijatno iskren - svi mi, a tu mislim i na sebe, na trenere. Moramo da udahnemo i smanjimo očekivanja. Zbog okolnosti i mogućnosti. Da radimo bez populističkih izjava. Samo predan rad u miru i tišini. Uz to možemo da se nadamo periodu kada će se vratiti vjera u bolju budućnost", rekao je Blagojević i dodao: "Imam komunikaciju sa svakim u klubu. Razmijenio sam par riječi sa Mijatovićem, poželio nam je uspjeh i sreću. Nekoliko rečenica o situaciji i planovima. Poželjeli smo sreću jedni drugima i našem Partizanu."

Šta se mijenjalo? "Ne mogu krucijalne stvari da se promijene, niko nema čarobni štapić. Vjerovatno su se okolnosti promijenile tokom prethodnih mjeseci, ali sigurno je u njima ostalo negdje da smo sarađivali. Bavili smo se povratkom stvari u normalan tok. Ali u ubrzanom ritmu. Takav je posao ispred nas", istakao je trener Partizana.

O TSC! "Igramo neugodne utakmice protiv TSC i ne nosimo uvijek lijepa sjećanja. Imamo traumatično iskustvo iz Kupa Srbije, pa utakmicu iz prvog dijela sezone gdje smo pobijedili. Sastavljeni su od jako dobrih pojedinaca, posebno na krilnim pozicijama. Želimo da budemo konkurentni. Ulazimo u negativnom nizu, sa tri poraza, ekipa je poljuljana zbog toga. Očekujem reakciju na sve te negativne okolnosti. Ne sumnjam da će biti tako. Vidi se dobra energija. Ja sam skoro pročitao, nadam se da je tačno. Partizan ima u prosjeku 8.000 gledalaca po utakmici. Vjerovatno je to zbog početka sezone. Neću koristiti floskule i fraze, nije to potrebno. Svako ko dođe je dobrodošao, ko hoće da pomogne - mi smo zahvalni. Samo novom energijom možemo da ih privučemo u većem broju, kao na početku sezone", rekao je Blagojević.

Prvi utisak! "Četiri dana iza nas, toliko i treninga. Nismo bili kompletni, nedostajali su nam igrači koji su bili na kampu FSS. Izuzetno smo ponosni. Ponosni smo što su mogli da osjete atmosferu. Četiri dana nisu mnogo, ali smo odradili dosta stvari. Podsjetili smo se na identitet i principe igre. Naslonili smo se na protivnika, na analizu TSC i njihove igre. Uradili smo sve što je moglo da se uradi. Olakšan nam je posao jer su igrači već upoznati sa principima. Ipak ima i dosta promjena u odnosu na ekipu od prije četiri mjeseca. Urađeno je sve, maloprije smo završili trening, idemo u karantin i čekamo utakmicu", rekao je Blagojević.