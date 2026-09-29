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Koliko će Partizan biti bez Vukotića? Stigle loše vijesti o povredi važnog igrača

Koliko će Partizan biti bez Vukotića? Stigle loše vijesti o povredi važnog igrača

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Milan Vukotić će zbog povrede propustiti mjesec dana, što dodatno komplikuje situaciju za Partizan u borbi za opstanak.

Milan Vukotić pauzira zbog povrede mjesec dana Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana otišli su na reprezentativnu pauzu sa 11. mjesta na tabeli, praktično se nalaze u zoni ispadanja, a novi problemi more trenera Sašu Ilića. Jedan od najboljih igrača Partizana Milan Vukotić povrijedio se dok je bio u kampu svoje reprezentacije Crne Gore i povreda nije naivna.

Prema informacijama "Sportskog žurnala", Milan Vukotić će morati da pauzira čak mjesec dana. S obzirom na to da slijedi reprezentativna pauza i u novembru, postoji šansa da sve do završetka nje ne zaigra za crno-bijele.

Šta je povrijedio Vukotić?

Milan Vukotić je odigrao sat vremena u duelu sa Kiprom i potom je morao da izađe iz igre, a najvjerovatnije se radi o oštećenju ligamenta skočnog zgloba, koji je prethodno već stradao u 180. "vječitom" derbiju. Tada je Vukotić igrao protiv Vojvodine uprkos riziku da obnovi povredu, a onda je protiv Radnika dobio crveni karton zbog svađe sa sudijom.

Ove sezone odigrao je 14 utakmica za Partizan i učestvovao je u četiri gola - jednom je dao gol, a tri puta je asistirao.

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Tagovi

FK Partizan Milan Vukotić

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