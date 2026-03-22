Nezapamćena dominacija Crvene zvezde: Marina Maljković uzela Kup, razlika čak 60 poena u finalu

Košarkašice Crvene zvezde su lako i ubjedljivo pobijedile u finalu Kupa Milan Ciga Vasojević i došle do titule

Košarkašice Crvene zvezde odbranile su titule u Kupu. U finalu takmičenja, koje nosi ime po Milanu Cigi Vasojeviću, deklasirale su Novosadsku ŽKA - 110:50 (27:9, 38:8, 26:15, 19:18). Nestvarna utakmica izabranica Marine Maljković i ubjedljiva pobjeda.

Uostalom, podatak da su njihove protivnice u prve dvije četvrtine dale jednocifren broj poena najbolje govori i odnosu snaga na terenu. Na pauzi su crveno-bijele imale ogromnu i nedostižnu prednost - 65:17!

Jasno je već tada bilo kako će se meč završiti, košarkašice Zvezde malo su "skinule nogu sa gasa", pa su igračice Novosadske ŽKA dale dvocifren broj poena u dvije dionice u drugom poluvremenu.

Ovako izgleda statistika utakmice:

Zvezda: Naumcev 9, Aksam 6, I. Katanić 19 (11as, 7sk, 9 ukradenih lopti), Dahan Sujić 15, Kovačević, Popović, A. Katanić 7, Sretenović, Mitrović 4 (7sk), Mačik 23, Turudić (15, 6as, 5sk, 7 uk.l), Fankam 12 (8sk)

Novosadska ŽKK: Bulović, Jovanov 6 (4as), D. Mitrović, Lazarević, Zorić, J. Mitrović 19 (7sk), Maksimović 6, Jekić 5, Džabasan, Bošnjaković 2, Buzadžin 6 (7 izg.l), Marčeta 6 (5as, 5 izg.l)