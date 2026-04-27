Stiv Ker predložio revoluciju u košarci: "Hajde da ukinemo trojke, vidjećete šta će se dogoditi"

Stiv Ker je najprecizniji trojkaš u istoriji NBA lige i trener najboljeg šutera svih vremena. Ipak, ukinuo bi "alat" kojim je osvajao titule i kojim je njegov tim menjao košarku.

Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA

Legendarni trener Golden Stejt Voriorsa Stiv Ker (60), jedan od najtrofejnijih i najuspješnijih u istoriji lige, protivi se ideji da bude uvedena linija za četiri poena. Iako u njegovom timu igra Stef Kari, najbolji šuter svih vremena, Ker je više za ideju da se ukine trojka nego da se uvede "četvorka".

"Nikad ne bih uveo liniju za četiri poena. Zapravo, prije bih razmotrio mogućnost da se otarasimo linije za tri poena", iznenadio je Ker novinara Njujorkera u intervjuu.

Ne samo da je Ker trener najboljeg šutera svih vremena, već je bio i trojkaš najboljeg tima u istoriji Čikago Bulsa, kao i šampion NBA lige i sa San Antonijom 2003. I povrh toga, ne postoji igrač koji je imao bolji procenat šuta za tri poena od njega.

Uprkos svemu tome, Ker bi ukinuo trojku, kao vid borbe protiv monotonije u kojoj svi unaprijed znaju kako će NBA timovi igrati.

"Mislim da je igra u osnovi stvorena za to da stvorimo najbolje moguće šuteve. Zato bi ekipe nekada dodavale loptu visokim igračima. Trojku smo uveli iz (američke) ABA lige, 1979. godine i mislim da je bila zaista efikasna za košarku. Ona čini igru uzbudljivijom, ali revolucija u analitici stvorila je čudnu situaciju u kojoj svi znamo koji su najefikasniji šutevi - polaganja i trojke iz ćoška. Razlog tome je da je trojka iz ćoška bliža od "obične" - šutirate je sa 6,71 metar, dok je sa centralne pozicije 7,24 metra", rekao je on.

"Treniram Karija, sačekao bih da se povuče"

Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

"Između te dvije pozicije imate čitavu 'ničiju zemlju'. I zato se sada smatra lošim šutem ako šutirate daleku 'dvojku' sa vrha kapice. Samo se pitam - i ne znam da li bi ovo o čemu pričam radilo ili ne - ako bismo se riješili linije za tri poena, da li bi to doprinijelo raznolikosti i da li bi svako pokušavao da nađe što kreativnije rješenje u košarci?", dodao je Ker.

Da li je nekad nekome predložio ovu ideju?

"Ne, ne, jer bi ovaj prijedlog bio previše za mnoge. Uz to, treniram Stefa Karija, pa bih radije sačekao da on ode u penziju. Mislim da postoje sjajni treneri i mislim da postoji mnogo kreativnosti. Ipak, pitam se da li bi igra postala kreativnija ako bismo se otarasili linije za tri poena", ponovio je svoj naum Stiv Ker.

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Svjestan je slavni košarkaš Čikaga i San Antonija, a onda veliki trener i selektor SAD, da bi ova promjena uticala na to da mnogi ostanu bez mjesta u NBA ligi.

"Da, ja ne bih igrao u NBA ligi (prema tim pravilima)", rekao je Ker, vlasnik čak devet šampionskih prstenova, kao igrač i trener.

(MONDO)