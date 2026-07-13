Njukasl prodao ključne igrače, pa izvisio za zvijezdu Mundijala

Njukasl je ovog ljeta izgubio ključne igrače, uključujući zvijezdu Mundijala, što ga čini najvećim gubitnikom na tržištu transfera.

Izvor: Bob Frid/EPA

Ljeto tek što je počelo, a već sada Njukasl junajted možemo proglasiti najvećim "gubitnicima". Iako je prije nekoliko godina država Saudijska Arabija ušla u ovaj klub, od koga se očekivalo da bude rame uz rame sa najvećima u Engleskoj, čini se da je ovo ljeto koje pokazuje da se polako dižu ruke od tog projekta. Ako to već nije bilo i u ljeto 2025. godine...

Tada je Aleksander Isak otišao u Liverpul, a ovog leta za njim Sandro Tonali u Totenhem, pa Entoni Gordon u Barselonu, dok je jedino pojačanje kome su se radovali na "Sent Džejmsisu" na kraju izabralo Aston Vilu.

Talentovani švajcarski fudbaler Johan Manzambi, koji je oduševio na ovom Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, bio se prvobitno dogovorio sa Njukaslom, ali je Aston Vila uspjela da ga "ukrade". Dogovor sa Frajburgom je već pao i očekuje se da će uskoro Manzambi biti promovisan kao veliko pojačanje od oko 80 miliona evra.

Manzambi je recimo prošle sezone imao sedam golova i devet asistencija za Frajburg u svim takmičenjima, a kako je igrao i finale Lige Evrope - očekivalo se da će ga napasti bogatiji klubovi. Ipak, na Svjetskom prvenstvu mu je tek skočila cijena.

Djelovalo je da će Njukasl uspjeti da ga dovede za 60 miliona, ali ponuda Vile bila je predobra da bi Frajburg "zažmurio" na nju.

Podsjetimo, Njukasl je kupio prije toga Seana Stera iz Ajaksa, Evena Jauena iz Remsa, kao i Bazumanu Turea iz Hofenhajma, što svakako nisu pojačanja kakva smo od njih navikli prethodnih godina. Vidjećemo da li će poslije fijaska sa Manzambijem uspjeti da se oporave i u kom smjeru dalje idu.

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(MONDO)