"Kad bih to uradio, iščašio bih kuk": Modrićev saigrač primijetio što mnogi nisu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Fudbaler Milana Kristofer Nkunku govorio je o saigraču Luki Modriću, a dotakao se i perioda kad je svlačionicu dijelio sa Zlatanom Ibrahimovićem

Kristofer Nkunku hvali Luku Modrića Izvor: /IPA / Sipa Press / Profimedia, Massimiliano Carnabuci/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hrvatski fudbaler Luka Modrić (40) postao je senzacija od dolaska u Milan. Iako je najbolje igračke godine proveo u Real Madridu, čini se da u Italiji tek sada spoznaju kvalitet Hrvata. O kakvom igraču je riječ možda je najbolje opisao Kristofer Nkunku (28).

Napadač Milana je u intervjuu za "Gazetu delo Sport" opisao Luku Modrića, njegov kvalitet i važnost za ekipu. "Luka je sjajan - ima jedinstvenu sposobnost dodavanja spoljnim dijelom kopačke. Kada bih ja to probao, mislim da bih iščašio kuk. Stvarno je nestvarno da ima 40 godina, ali on može da igra do 45. ili 46. godine", rekao je.

I nije Modrić jedina legenda u Milanu, pošto se u ovom klubu nalazi i Zlatan Ibrahimović. Možda više nije na terenu, ali Nkunku se dobro sjeća perioda iz svlačionice. Legendarni fudbaler sada ima drugu ulogu u italijanskom velikanu, a napadaču Milana još odzvanja savjet koji je prije nekoliko godina u Pari Sen Žermenu dobio od Ibrahimovića.

"Sada ga vidim u jakni, a prije sam ga viđao u kopačkama. Osim toga, nije se puno promijenio - i dalje je isti, s istom željom da osvaja. Sjećam se jedne greške na treningu koja nas je koštala pobjede, uključujući i Ibru. Nije mi ništa rekao odmah nakon poraza, već mi je prišao prije početka ligaške utakmice i rekao: 'Izgubili smo, nikad više'", opisao je Nkunku.

Nkunku je u Milan stigao ovog ljeta iz Čelsija za 37 miliona evra. Poslije 20 odigranih utakmice, postigao je šest golova i upisao dvije asistencije. Tokom karijere igrao je za Lajpcig i PSŽ, B tim i prvu ekipu. Ujedno je prošao i sve selekcije reprezentacije Francuske.

