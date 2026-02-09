"Tri klase je iznad Modrića": Cijela Hrvatska se digla zbog ove izjave legende "vječitih"

Legendarni fudbaler Milko Đurovski izazvao je polemiku nakon što je izjavio da je Vladimir Petrović Pižon mnogo bolji igrač od reprezentativca Hrvatske Luke Modrića.

Kapiten reprezentacija Hrvatske i fudbaler Milana Luka Modrić (40) iako i dalje igra, već je legenda ovog sporta. Trofeji, individualna, a prije svega kolektivna priznanja nisu dovoljna da bi igrač rođen u Zadru bio priznat od strane svakog kolege (starijeg ili mlađeg). Tako je bivši fudbaler Partizana i Crvene zvezde Milko Đurovski (62) dospio u središte dešavanja zbog izjave u bivšem nekadašnjem igraču Real Madrida.

Luka Modrić već sad je najbolji fudbaler u istoriji Hrvatske, važi i za jednog od najboljih na svijetu. Odlazak iz Real Madrida otkrio je "rupe" koje ovaj tim ima, a onda dolazak u Milan otkrio je benefite koje je italijanski velikan dobio od dolaska iskusnog Modrića. Međutim, ne cijene svi Hrvata, a to je javno otkrio i Đurovski, bivši reprezentativac Jugoslavije.

"Modrić ne može da parira (Vladimir Petrović) Pižonu. Po mom mišljenju, Pižon je tri klase bolji od njega. Danas se svi vode nekim nametnutim mišljenjima, niko ne gleda stvari realno", rekao je Makedonac o igraču koji je od 2012. do 2025. nosio dres Real Madrida.

Malo je reći da je pokrenuta lavina komentara nakon izjave proslavljenog fudbalera. Hrvatski mediji javno su kritikovali mišljenje Đurovskog, a kao glavni argument iznose se uspjesi slavnog Hrvata - u dresu Real Madrida osvojio je čak 28 trofeja i tako postao najbolji igrač u istoriji "kraljevskog kluba". Osim toga, Modrić je 2018. bio i osvajač Zlatne lopte, a sa reprezentacijom Hrvatske slavio je 2018, kad je postao vicešampion na Svjetskom prvenstvu, dok je ovaj tim 2022. bio treći.

Ko je Milko Đurovski?

Proslavljeni jugoslovenski fudbaler Milko Đurovski rođen je u Tetovu, u Makedoniji i tokom igračke karijere važio je za jednog od najtalentovanijih fudbalera. Karijeru je započeo u Crvenoj zvezdi, debitovao je 1979, sa svega 16 godina. U Ljutice Bogdana proveo je sedam sezona, a onda je na opšte iznenađenje navijača napravio iznenađujući korak i postao fudbaler Partizana.

U crno-bijelom dresu je ostao četiri godine, a onda je igrao i u Holandiji, Sloveniji, Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon fudbalske karijere posvetio se i trenerskom poslu.