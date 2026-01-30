logo
Luka Modrić oduševljen zbog Strahinje Pavlovića: Srbin i Hrvat sjajno sarađuju u Milanu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Sjajna saradnja Luke Modrića i Strahinje Pavlovića u Milanu.

luka modric grli strahinju pavlovica i vice bravo maestro Izvor: Instagram/acmilan/Screenshot

Luka Modrić došao je ovog ljeta u Milan pošto je želio da nastavi karijeri i u 41. godini, a malo je reći da je napravio pun pogodak u izboru kluba. Fantastično se uklopio u sistem Maksa Alegrija, pokazao je da i u poznim godinama može da igra vrhunski fudbal, dok svojim iskustvom isto tako "diže" i sve ostale igrače.

Između ostalog, mnogo vremena provodi i sa srpskim štoperom Strahinjom Pavlovićem koji je ove sezone jedan od najboljih igrača Milana, a kakva je podrška viđamo i na treninzima. Pogledajte detalj sa jednoga:

Kada je Pavlović izdržao na leđima pritisak svog saigrača, nekako je uspio da postigne gol, a onda se čulo kako mu na tome prvi čestita Luka Modrić. Otišao je da zagrli srpskog fudbalera i ponavljao mu je samo dvije riječi: "Bravo, maestro". Nema sumnje da će to značiti i srpskom reprezentativcu.

Milan je ove sezone na drugom tabelu Evrolige i zaostaje pet bodova za Interom, a Pavlović je standardan i odigrao je 18 mečeva u Seriji A i usput je postigao dva gola i imao jednu asistenciju.

Luka Modrić je odigrao 21 utakmicu, doduše nije svaku počeo, a zabilježio je gol i tri asistencije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:25
Simi i Luka Modrić
Izvor: tiktok/@tiktokbalkans
Izvor: tiktok/@tiktokbalkans

(MONDO)

Tagovi

Luka Modrić Strahinja Pavlović Milan

