Roma napadala, Milan se branio - slavio Inter!

"Vučica" remizirala prvi put, u 30. utakmici sezone.

Milan je preživio Rominu dominaciju, naročito u prvom poluvremenu, i odnio bod iz Rima - 1:1 (0:0).

Remiju na "Olimpiku", inače prvom Rominom u sezoni, u 30. utakmici računajući sva takmičenja, najviše se obradovao lider Inter, koji sada gradskom rivalu "bježi" pet bodova, što je najveća razlika između dva prvoplasirana tima od starta prvenstva.

Dominirao je domaćin u prvom poluvremenu i pravo je čudo kako se na odmor otišlo netaknutih mreža. Donijel Malen imao je čak pet prilika, prvi sjajnu već nakon 15 sekundi, ali nije uspio da matira sjajnog Majka Menjona, koji je najzaslužniji što su "rosoneri" osvojili bod.

A mogli su doći i do kompletnoj plijena. Nakon što su izdržali pritisak domaćina, u 62. minutu Koni de Vinter je pogodio nakon asistencije Luke Modrića i tako iz prve prave prilike matirao nemoćnog Mileta Svilara. Prethodno je Roma u 59. minutu ostala bez najboljeg igrača Manua Konea, koji je povrijedio zadnju ložu, pa je tim Đan Pjera Gasperinija u svega tri minuta pretrpio dva šoka.

Ipak, uspjela je Roma da se izvuče i osvoji bar bod. Davide Bartezagi igrao je rukom u svom kaznenom prostoru, a Lorenco Pelegrini bio je siguran i iz penala izjednačio na 1:1. Pročitao je Menjon gdje će Pelegrini šutirati, ali nije uspio da odbrani snažan šut, kao što je to u prvom dijelu sezone uradio kada je s druge strane stajao Paulo Dibala. Upravo je Dibala svoje mjesto pet minuta ranije ustupio Pelegriniju.

Do kraja nije bilo mnogo uzbuđenja, pa su obje strane morale da se zadovolje podjelom plijena. Roma je tako nakon 22 odigrana prvenstvena meča prvi put remizirala, a dodajmo da Gasperinijev tim nije odigrao neriješeno ni u sedam mečeva Lige Evrope, te jednom u Kupu Italije, gdje je eliminisan od Torina.



