Nevjerovatni Menjon sačuvao Milan: Rabio dominirao, Komo uzalud napadao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Tim Seska Fabregasa doživio prvi domaći poraz u sezoni, iako je bio mnogo konkretniji od "rosonera", naročito u prvom poluvremenu.

Majk Menjon Izvor: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Komo je tek u desetom prvenstveno meču pred domaćom publikom doživio poraz.

U jednom od najzanimljivijih mečeva 20. kola Serije A Milan je kao gost slavio na jezeru Komo 3:1 (1:1), iako je tim Seska Fabregasa poveo i bio mnogo konkretniji tokom većeg dijela meča.

Mark Oliver Kemf donio je prednost domaćinu već u 10. minutu, uslijedila je serija promašaja, tačnije sjajnih intervencija golmana "rosonera" Majka Menjona, Niko Pas pogodio je prečku, da bi u finišu kažnjeni svi ti neuspješno završeni napadi Koma.

PAVLOVIĆ NA PRINUDNOJ PAUZI

Zbog stravične povrede i zarađenih šavova na glavi, srpski reprezentativac Strahinja Pavlović nije igrao večeras. Zbog nezgodne povrede na meču Fiorentine i Milana, morao je na prinudnu pauzu, tako da trener "rosonera" Masimilijano Alegri nije mogao da računa na njega.

Adrijen Rabio iznudio je penal, a Kristofer Nkunku ga je realizovao i donio egal svom timu pred odlazak na odmor.

Odlični Francuz na asistenciju Rafaela Leaa donio je Milanu potpuni preokret u 55. minutu, a onda u 88. minutu svojim drugim, a ukupno trećim golom za goste, stavio tačku na svoju maestralnu partiju.

Iako je Komo imao lijepu priliku da nakon više od četiri decenije porazi Milan, 44 godine na svom terenu, a 41 godinu na "San SIru", to se nije desilo.

Milan je upisao tri izuzetno važna boda u borbi za sami vrh tabele.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Serija A Milan Komo

