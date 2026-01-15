logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Atalanta "ukrala" pojačanje Romi: Raspadori se vratio u Italiju

Atalanta "ukrala" pojačanje Romi: Raspadori se vratio u Italiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nekadašnji fudbaler Sasuola i Napolija Đakomo Raspadori potpisao je ugovor sa Atalantom.

Đakomo Raspadori Izvor: Christian Bertrand/Shutterstock

Iako se od početka prelaznog roka pominjao kao buduće pojačanje Rome, Đakomo Raspadori odlučio se da potpiše ugovor sa Atalantom i tako se nakon samo nekoliko mjeseci provedenih u Španiji vrati u rodnu Italiju.

Očigledno se 25-godišnji reprezentativac Italije nije uklopio u ekipu Dijega Simeonea, nije želio da čeka, već je odmah promijenio sredinu. Prema posljednjim informacijama, iz Atletiko Madrida prešao je u Atalantu za oko 25 miliona evra, na pozajmicu uz obavezan otkup.

Prošlo je nepunih pola godine otkako je napustio šampiona Italije Napoli kako bi potražio novo iskustvo u La Ligi, gdje se nadao većoj minutaži. Međutim, taj plan se nije ostvario, jer je za Madriđane zabilježio dva gola i tri asistencije u 15 takmičarskih nastupa.

Ipak, samo tri puta je bio u startnoj postavi, što je kod njega izazvalo sve veće nezadovoljstvo. Iako su se kao opcije pominjali Roma, Lacio, pa čak i njegov bivši klub Napoli, uz dugotrajne pregovore sa "vučicom", Raspadori je iznenada prihvatio priliku da pređe u Atalantu.

Riječ je o pozajmici sa obaveznim otkupom na kraju sezone, za prijavljeni iznos od 25 miliona evra uključujući bonuse, što je tačno suma koju je Atletiko Madrid u avgustu platio Napoliju. Raspadorijev ugovor važiće do juna 2030. godine, uz platu za koju se vjeruje da iznosi oko četiri miliona evra po sezoni, uključujući bonuse.

Ponikao je u omladinskoj školi Sasuola, zatim igrao i za prvi tim, a sljedećeg mjeseca proslaviće 26. rođendan.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đakomo Raspadori Serija A Atletiko Madrid transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC