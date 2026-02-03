logo
Luki Modriću u Milanu dali odriješene ruke: "On će sam odlučiti o tome"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Hrvatski fudbaler Luka Modrić ima veliko povjerenje uprave Milana

Hoće li Luka Modrić ostati u Milanu Izvor: Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić (40) iako je u poznim igračkim godinama predstavlja ključ igre Milana. Zbog toga iz italijanskog kluba poručuju da je odluka o ostanku u ekipi koju vodi Masimilijano Alegri u potpunosti ostavljena Hrvatu, što dovoljno govori o veličini osvajača Zlatne lopte iz 2018.

Trener Alegri bio je jasan kad je u pitanju najbolji fudbaler Hrvatske: "Modrić? Vidjećemo, Luka će sam odlučiti da li želi da nastavi ili ne", rekao je o budućnosti Luke Modrića u Milanu.

Izvor: Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kad su u pitanju pojačanja u klubu, Milan je preduzeo velike korake u odbrani i u ekipi ostavio golmana Majka Menjona. "Veoma sam srećan jer se Milan za naredne godine obezbijedio jednog od najboljih golmana u Evropi. On je takođe veoma srećan, uvijek je govorio da želi da ostane, a klub je bio pametan i obavio pravi posao da Majk ostane u Milanu. Možemo da mislimo na budućnost", rekao je trener tokom konferencije za medije pred meč protiv Bolonje.

"Bio sam vrlo optimističan čim je ostao tokom ljeta, to je vrlo osjetljiv momak i želio je da ostane. Trebalo je samo prevazići taj nesporazum koji je postojao tokom ljeta", dodao je.

Milan u utorak od 20.45 gostuje Bolonji u 23. kolu Serije A. Domaćin se trenutno nalazi na 10. mjestu i ima osam pobjeda i isto toliko poraza, kao i šest remija. S druge strane Milan juri za Interom - zaostaje osam poena, poslije 22 utakmice Milan ima 13 pobjeda, osam remija i jedan poraz, odnosno 47 bodova, dok je Inter na vodećoj poziciji sa 55.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Luka Modrić Milan Serija A

