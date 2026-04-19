Mesi pred istorijom: Dobija nagradu koja se dodjeljuje jednom u 30 godina

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi dobiće posebno priznanje

Argentinski fudbaler Lionel Mesi (38) dobiće posebno priznanje. Priče o tome da je jedan od najboljih svih vremena svakako nisu prazne. Iako se velika debata i danas vodi o rezultatima Ronalda i Mesija, čini se da će nagrada koja je upućena Argentincu dati nešto jasnije odgovore. Fudbaler Inter Majamija dobiće Super zlatnu loptu.

Kako javlja dobro informisani fudbalski insajder Fabricio Romano, magazin "France Football" sprema se da dodijeli najprestižnije priznanje u svijetu fudbala. Riječ je o Super zlatnoj lopti, nagradi koja je dodijeljena samo jednom, i to 1989. Tad je laskavo priznanje poneo Alfredo di Stefano.

Ovo priznanje odaje počast najboljem fudbaleru u posljednjih 30 godina. Kad je u pitanju 2029, jedini favorit je Lionel Mesi.

Mesi je najsjajnije godine karijere proveo u Barseloni, sa kojom je osvojio četiri puta ligu šampiona. A, kad su individualna priznanja u pitanju - najbolju fudbaler je bio 2009-2012, potom ponovo 2015, 2019, 2022. i 2023. Tokom karijere igrao je u Barseloni, krenuo je od trećeg tima, potom bio u drugom i zatim 2004. postao lider "A" ekipe.

U klubu iz Katalonije ostao je do 2021, a onda je obukao dres Pari Sen Žermena, a zatim i Inter Majamija 2023. U Sjedinjenim Američkim Državama i dalje igra na visokom nivou, te prestižna na grada koju će dobiti i ne čudi. Nedavno je i Novak Đoković za najboljeg sportistu svih vremena izabrao upravo Argentinca.