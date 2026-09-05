Velika promjena pred dodjelu Zlatne lopte: Ovo bi moglo da odluči ko će biti najbolji na svijetu

Prestižno priznanje Zlatna lopta biće dodeljeno 26. oktobra, a pred potencijalnim dobitnicima je velika trka, posebno zbog promjene pravila - sada će se znatno više računati doprinos u bitnim mečevima.

Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Dodjela Zlatne lopte, kao i svake godine, predstavlja veliki događaj u svijetu fudbala. U Londonu ćemo 26. oktobra saznati najboljeg fudbalera svijeta, a do tad stižu vijesti da će trka biti zanimljivija nego prošle godine. Prednost će biti data igračima koji su veći doprinos pokazali u važnim mečevima, a trenutno je u vrhu liste Hari Kejn.

Hari Kejn, engleski napadač, ima čak 67 posto šansi da dobije laskavo priznanje. U trci su naravno i mladi Lamin Jamal, ali i Rodri, Kilijan Mbape i Usman Dembele. Ono što bi situaciju na tabeli moglo da promijeni jeste poseban učinak igrača, koji bi mogao da ima presudan značaj. Jedan od ključnih faktora biće uticaj igrača na "velikim" utakmicama. Samim tim PSŽ bi mogao biti najdominantniji u borbi za ovu nagradu.

Dembele je prošle godine bio dobitnik priznanja, ali ne bi bilo iznenađenje da titulu ponese i neko od njegovih saigrača. Doduše, Kilijan Mbape bi mogao da ostane kratkih rukava, pošto je odigrao ne tako sjajnu sezonu, u medijima su se provlačile razne tvrdnje, ali je nešto bolje lice uspio da pokaže na Svjetskom prvenstvu.

Ko je još u konkurenciji za Zlatnu loptu?

Rodri je jedan od kandidata, naravno. Igrač koji je zavrtio pamet ljetnim transferom bio je sjajan na Svjetskom prvenstvu, proglašen je i za igrača Mundijala, ali ostaje pitanje hoće li mu to biti dovoljno za novo priznanje. S druge strane, nade da će Kejn stići do Zlatne lopte i dalje ostaju realne, ima čak 67 posto šansi.

Jedno je jasno - statistika neće biti dovoljna da bi igrač dobio Zlatnu loptu. Brojke će biti samo osnova za uži izbor igrača, dok će igra u najvažnijim mečevima odnijeti prevagu. Cilj organizatora vjerovatno je bio da se unese dodatna neizvjesnost u trku za laskavo priznanje, ali i kako bi se u narednom periodu povećala motivacija igrača.

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