Đani Infantino: "Hoćemo Svjetsko prvenstvo sa 64 reprezentacije"

Đani Infantino najavio je mogućnost proširenja Svjetskog prvenstva na 64 reprezentacije, što bi moglo donijeti nove šanse manjim državama.

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Predsjednik FIFA Đani Infantino pred samu završnicu Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi najavio je da bi u skorijoj budućnosti turnir mogla da igraju čak 64 učesnika. Proširenje za 16 reprezentacija čak bi moglo da se očekuje za naredni turnir, koji će se igrati u čak šest država na tri kontinenta.

Kao što je poznato, domaćini su - Urugvaj (domaćin prvog Mundijala 1930. godine), Argentina (svjetski šampion iz 2022.) i Paragvaj (u kojem se nalazi sjedište južnoameričke fudbalske konfederacije CONMEBOL), ugostiće po jednu utakmicu na početku turnira, dok će se preostali mečevi igrati u Maroku, Portugalu i Španiji. Da li će ih tamo biti još više nego što je to slučaj na ovom Mundijalu?

"Turnir sa 64 reprezentacije svakako je tema koja će biti razmotrena i o kojoj će se razgovarati u nadležnim komitetima poslije ovog Svjetskog prvenstva", rekao je Infantino u intervjuu za švajcarski "Bluewin" i dodao je da je turnir namijenjem cijelom svijetu, a ne samo Evropi i Južnoj Americi.

"Svaka država treba da ima pravo da sanja o nastupu na Svjetskom prvenstvu. Možete da vidite da je kvalitet reprezentacija izuzetno visok i da stalno raste širom svijeta. Ako manjim državama ne pružite priliku, izgubiće motiv da napreduju."

Ko je za, a ko protiv?

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Prvi čovjek južnoameričkog fudbala Alehandro Domingez rekao je da je njegov san da se na Svjetskom prvestvu 2030. godine bore čak 64 reprezentacije, dok su iz UEFA protiv toga. Takođe, pobunio se i selektor Gane Karlos Keiroš koji je rekao da su kvalifikacije izgubile smisao.

Ipak, pobornici turnira sa 64 reprezentacije kažu da bi bilo "poštenije" zbog toga što bi samo prvoplasirani i drugoplasirani iz grupa prošli dalje, odnosno ne bismo imali situaciju kao na ovom Mundijalu sa trećeplasiranima i dodatnim rangiranjem.

Infantino je inače ranije pokušavao i da uvede Svjetsko prvenstvo na dvije godine, što je odbijeno.