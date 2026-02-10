Košarkaš Partizana Dvejn Vašington vratio se na teren i u meču protiv Dubaija bio najefikasniji igrač

Izvor: MN PRESS, MONDO

Partizan je u 18. kolu pobijedio Dubai, ali nije mogao da se popne na vrh tabele ABA lige. Ipak, trener Đoan Penjaroja u ovom meču mogao je da računa na Dvejna Vašingtona koji je bio najefikasniji u oba tima, susret je završio sa 33 poena. Važno je da crno-bijeli imaju još jednog spremnog igrača u rotaciji za predstojeće obaveze.

"Košarka je jedna od mojih prvih ljubavi, tako da sam izuzetno zahvalan što sam ponovo zdrav i što mogu da se vratim na teren i pomognem momcima da dođu do pobjede. Dobro se osjećam. Svakog dana je sve bolje, ali stvarno se osjećam dobro i u ovom trenutku se ne brinem previše oko toga. Iskreno, osjećam se odlično", rekao je Vašington poslije meča.

Vidi opis "Mogu da budem na pravom mjestu u odbrani": Vašington zna da ga kritikuju, zato ima poruku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Vašington je bio motivisan na terenu, pogađao je 58 odsto iz igre (11/19), ali je imao želju i da se posveti navijačima i zatraži im podršku. Naravno, dobro šutersko izdanje slavio je na poseban način i posebnim pokretima. "Da, to uvijek dođe uz tok igre. Trener stalno priča o ritmu i protoku igre, a mi igramo dobro i imamo dobar ritam, tako da to uvijek izađe na vidjelo kada igram opušteno."

Partizan je u proteklom periodu prolazio kroz uspone i padove, a o dolasku novog trenera Đoana Penjaroje, Vašington je rekao:

"Prije svega nam je ulio vjeru da možemo da budemo dobra defanzivna ekipa. Mislim da je to nešto što nam je bilo potrebno da čujemo i da osjetimo od njega. Gurao nas je do krajnjih granica u prethodnih nekoliko nedjelja i uspjeli smo da mu pokažemo da možemo da budemo dobra defanzivna ekipa. Trud je tu, energija je tu i to je nešto što želimo da nastavimo i da zadržimo."

Ono što navijačima možda i najviše smeta kad je u pitanju Vašington, a to su brojni propusti u odbrani, pa čak i kad pogađa sa svih pozicije, doprinos u vidu poena potire se zbog koševa rivala na drugoj strani. Zbog toga je otkrio šta je Penjaroja tražio od njega.

"To je samo energija. Energija i trud. Da budem na dobroj poziciji u odbrani, da budem spreman, smiren i u pravom defanzivnom stavu. Mogu da budem dobar defanzivac i za mene je ključno da dam taj maksimum i posvetim pažnju detaljima u igri", rekao je Dvejn Vašington.