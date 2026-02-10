Kako i kada je kliknuo Penjarojin Partizan? "Pobijedili smo u sedam od devet utakmica, ne tražimo izgovore"

Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio o dobroj formi svog tima, potvđenoj i igrom i pobjedom protiv Dubaija.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Trener Partizana Đoan Penjaroja (56) hvalio je prije svega pristup svojih igrača u važnoj pobjedi protiv Dubaija u ABA ligi.

"Srećan sam jer smo ostvarili važnu pobjedu za kraj prve runde ABA lige. Posebno mi je drago jer mislim da smo igrali veoma dobro u odbrani. Nije lako igrati tako protiv Dubaija koji ima veoma dobar napad, postigli su samo 76 poena. Kontrolisali smo ritam utakmice, izuzev nekoliko minuta. Važno je, jer smo igrali zajedno, sa energijom. Ovo je važna pobjeda, odigrali smo konzistentnu utakmicu."

Da li je ekipa "kliknula" u nedjelji u kojoj je u Minhenu pobijedila Bajern i Hapoel? U meču protiv Dubaija Beogradska arena se ponovo tresla od pjesme navijača, a igrači su poslije nekoliko mjeseci ponovo dobili pravu podršku.

"Potrebno je vrijeme"

Izvor: MN PRESS

"Timu je potrebno vrijeme da napreduje, da se oporavi poslije teške situacije od prije nekoliko mjeseci dana. Ne možete odmah očekivati reakciju poslije promjene trenera i igrača. Očigledno je da su utakmice u Minhenu unijele promjenu. Pobijedili smo u sedam od posljednjih devet utakmica. Imamo probleme, povrede, ali ne koristimo to kao izgovore, već igramo kao tim u napadu i odbrani. Ekipa je dobro radila u posljednjih mjesec dana, u posljednjih pet nedjelja i zaslužio je svu podršku naših navijača. Sezona je duga, ali u ovom trenutku je naš osjećaj očigledno bolji nego prije nekoliko nedjelja", kazao je Penjaroja.

Sa "jadranskim" skorom 15-1, Partizan se poslije Dubaija još jednom okreće Evroligi i utakmici protiv Real Madrida u petak od 20.30 časova u Beogradskoj areni.