Plenković pričao o avionima, pa nazvao Milanovića "ljubomornim papkom"

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković nazvao je hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića papkom.

Izvor: Twitter/Andrej Plenković

Plenković je tu ocjenu dao prilikom komentarisanja izjave Milanovića u vezi sa nabavkom aviona Rafala od Francuske za potrebe Oružanih snaga Hrvatske.

"Milanović se potpuno izuzeo od nabavke aviona, premda mu je Vlada uputila paket da se izjasni. Vlada je proces vodila na način koji je bio kompetitivan, imali smo ponude 4 različita aviona. Odabrali smo francuske Rafale koji su po cijeni i performansama bili najbolji izbor", rekao je Planković te dodao:

"Nijedna Vlada do mojih Vlada nije imala hrabrosti niti volje niti ideje kako da iznađe financijska sredstva za kupovinu aviona".

Objasno je oprema hrvatskih aviona kompletnija i veća nego što će biti oni koje će kupiti Srbija.

"Srbija će gotovo duplo više platiti svoje avione", istakao je Plenković..

Kako je objasnio, ništa se ne rješava "preko naših leđa".

"Ove države koje prodaju naoružanje, prodaju to državama koje imaju međusobno različite relacije. Teza koju Milanović plasira je zakašnjela, nerealna i bezvezna, samo muti vodi u hrvatskom javnom prostoru. Papak je onaj koji je četiri godine bio premijer, a za HRZ nije napravio ništa, osim neuspješnog remonta MIG-ova", jasan je premijer Hrvatske.

Smatra da je Milanović ljubomoran.

"Trebao bi se zapitati što je on učinio dok je bio premijer", kazao je Plenković, prenosi Tportal.