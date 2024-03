Koliko je skup život u gradovima BiH: Banjalučani najveći procenat prosječne plate daju za REŽIJE

Velika poskupljenja danas su svakodnevica, kako u BiH tako i u regiji, pa i u svijetu. Značajno su skuplje osnovne životne namirnice, poput brašna, ulja, mlijeka...

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Da bi jedna porodica normalno živjela i podmirila sve troškove, u prosjeku joj mjesečno treba više od 3.500 KM i to bez stanarine. Podatak je to Numbea, najveće svjetske baze podataka o troškovima života.

Prosječna plata najviša je u Sarajevu i iznosi 1.513 KM. Po visini prihoda slijedi Mostar sa 1.216 KM, zatim Banjaluka sa 1.159 KM, Tuzla sa 1.145 KM, dok su prihodi u Zenici 1.140 KM.

Cijena osnovnih životnih namirnica razlikuje se i po nekoliko maraka. Na primjer, jedna te ista vrsta sira razlikuje se za 5,50 KM po kilogramu. Kilogram je najskuplji u Mostaru, gdje se prodaje po cijeni od oko 17 KM, dok je najjeftiniji u Tuzli i Zenici, gdje isti sir stoji oko 11,50 KM. Razlika u cijeni litre mlijeka je 40 feninga. Najskuplje je u Sarajevu, a najjeftinije u Zenici. Marku i po razlika je i u cijeni piletine.

Najjeftinija je u Tuzli i Zenici, gdje kilogram pilećeg filea u prosjeku stoji 12 KM, dok građani Mostara za istu količinu navedenog proizvoda izdvajaju 13,50 KM. Za kilogram banana izdvaja se od 2,45 do 3,16 KM, litru vode od 1,10 do 1,60 KM, paradajz od 2,40 KM do 3,20 KM po kilogramu, zavisi od grada do grada.

Iznajmljivanje jednosobnog stana u centru Sarajeva iznosi oko 600 KM, u Mostaru oko 420 KM, Banjaluci oko 550 KM, Tuzli oko 400 KM, a Zenici oko 330 KM.

Kada je riječ o režijama, podaci govore da je najjeftinije u Zenici, ali ipak nije mali postotak plate koji se za njih izdvaja.

U tom gradu za osnovne režije za stan od 85 kvadrata, koje podrazumijevaju struju, grijanje, hlađenje, vodu i smeće, potrebne su 283 KM. Sarajlije za iste troškove izdvajaju 391 KM, Mostarcima treba 358 KM, a najveći postotak plate izdvajaju Banjalučani, čak 34,7 posto prosječne plate. Nešto malo manje izdvajaju Tuzlaci 31 odsto ili 356 KM mjesečno.

(Večernji list BiH)