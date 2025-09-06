Upozorenje na oštećenje jetre: Alkohol nije jedini napitak koji može da naškodi vašoj jetri

Neka od svakodnevnih pića za koja ljudi često misle da su bezopasna, pa čak i "zdrava", mogu vremenom tiho da opterete jetru.

Izvor: Shutterstock.com/Abdul Razak Latif

Vaša jetra je jedan od najvrednijih organa u tijelu. Ona filtrira toksine, pomaže varenje, reguliše šećer u krvi i održava ravnotežu cijelog sistema. Ipak, nije neuništiva.

Loše navike, posebno kada je riječ o tome šta pijemo, mogu da dovedu do nakupljanja masti, upala, pa čak i dugoročnog oštećenja jetre. Dakle, ako ste ponosni što preskačete pivo ili vino, ali i dalje pijete gazirane sokove ili preslatke kafe, vrijeme je za provjeru stvarnosti. Evo pet popularnih napitaka koji mogu neprimjetno da oštete vašu jetru:

1. Gazirani napici

Počnimo od očiglednog - gazirani sokovi. Većina nas zna da nisu dobri ni za liniju ni za zube, ali jetra takođe trpi posljedice. Sokovi su puni šećera, posebno fruktoze, koja se često dodaje u obliku kukuruznog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze. Jetra je jedini organ koji može da preradi velike količine fruktoze, a kada je preopterećena, počinje da pretvara šećer u mast. Ta mast se vremenom nakuplja u jetri i dovodi do nealkoholne masne bolesti jetre.

Riječ je o podmuklom stanju. Najčešće ne daje jasne simptome na početku, ali kasnije povećava rizik od dijabetesa, srčanih bolesti i upale jetre. A što je najgore, ne morate da budete gojazni niti da pijete alkohol da biste ga razvili.

2. Energetska pića

One šarene limenke koje obećavaju "fokus" ili "beskonačnu energiju"? I te kako imaju svoju cijenu. Energetska pića sadrže ogromne količine kofeina, šećera i dodataka poput taurina. Posebno se izdvaja niacin, koji u velikim dozama može da bude toksičan za jetru. Kako energetska pića često sadrže mnogo više niacina nego što biste dobili iz hrane, redovno i prekomjerno konzumiranje može da dovede do problema.

Zabilježeni su čak i slučajevi akutnog otkazivanja jetre kod ljudi koji su svakodnevno pili više energetskih napitaka tokom dužeg perioda. To su ekstremne situacije, ali pokazuju koliko ovakvi napici mogu da opterete organizam. Uz to, većina energetskih pića prepuna je šećera, što dodatno pojačava štetu. Jetra mora da se izbori i sa niacinom i sa naglim skokom šećera.

3. Zaslađeni voćni sokovi

Ovo mnoge iznenadi - voćni sok. Na prvi pogled djeluje zdravo, a ipak dolazi od voća, zar ne? Evo problema: većina kupovnih sokova je bez vlakana, onih istih zbog kojih je cijelo voće dobro za vas i puna dodatog šećera. Čak i 100 odsto voćni sokovi, bez dodatog šećera, sadrže ogromne količine prirodnih šećera. Bez vlakana, tijelo ih brzo apsorbuje, a jetra ulazi u stanje preopterećenja.

Studije pokazuju da ishrana bogata zaslađenim napicima, uključujući sokove, povećava rizik od masne jetre. A pošto se sokovi reklamiraju kao "zdravi", lako je popiti čašu ili dvije svaki dan, ne misleći na dugoročne posljedice.

4. Kafa ili čaj sa šećerom i sirupima

Ne brinite, obična kafa i čaj zapravo su prilično dobri za jetru. Neka istraživanja čak pokazuju da kafa može da štiti od bolesti jetre. Problem nastaje kada u šolju dodamo šećer, zaslađene sirupe, šlag ili zaslađene mliječne dodatke.

Onaj "fensi" karamel late ili zaslađeni ledeni čaj možda djeluju kao sitan užitak, ali sav taj dodatni šećer je samo još jedan udarac za jetru. Vremenom doprinosi nakupljanju masti, insulinskoj rezistenciji i masnoj jetri. Ako svakodnevno pijete kafu ili čaj sa puno šećera, ne brine se samo vaš stomatolog, već i vaša jetra.

5. Čokoladno mlijeko

Ovo je posebno važno za roditelje. Čokoladno mlijeko, naizgled bezazleno, a djeca ga obožavaju. Međutim, većina je puna šećera, često u istoj mjeri kao i gazirani sokovi. Taj šećer se vremenom pretvara u mast u jetri, što je posebno zabrinjavajuće kod djece i tinejdžera.

(MONDO)