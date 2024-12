"Novac nam daju prijatelji, a ne dušmani": Višković o zaduženosti, kreditima, BDP-u

"Svake godine milijarda više"

Izvor: RTRS

Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je bruto domaći proizvod u proteklih pet godina povećan za 6,5 milijardi KM i sada iznosi 17,5 milijardi KM, što je rezultat rada Vlade Srpske.

Višković je naveo da je 2019. godine BDP bio 11 milijardi, a da je sada 17,5 milijardi KM.

"Svake godine milijarda više. To je rad Vlade, premijera, ministara", rekao je Višković.

On je istakao da je ukupni javni dug Srpske na istorijskom minimumu i da će na kraju godine iznositi 33,8 odsto BDP-a, dok je gornja granica 55 odsto.

"Gornja granica javnog duga je 55 odsto, pa vidite koliko još prostora ima. Imate evrpske sile, pa i Ameriku koja je zadužena 200-300 odsto", dodao je Višković.

On je ponovio da je Srpska od prijatelja dobila kredit od 100 miliona evra po uslovima koje ne mogu dobiti ni razvijenije zemlje.

Višković je pojasnio da je riječ o kreditu po kamatnoj stopi od četiri odsto, grejs periodom od četiri godine i sa 10 godina ročnosti, te da je to objavljeno u "Službenom glasniku".

On je rekao da Srpskoj novac daju prijatelji, a da dušmani, koje zanima od koga je kredit dobijen, žele da uskrate Republici tu pomoć i da tim prijateljima zabrane da joj daju novac.

Prema njegovim riječima, Srpska je u tri godine vratila 657 miliona KM više nego što se zadužila.

"Prosječna kamatna stopa u 2024. godini je iznosila 3,5 odsto. Pojedine zemlje iz okruženja zadužuju se sa kamatama preko 10 odsto", rekao je Višković za RTRS.

Govoreći o povećanju cijene električne energije u 2025. godini u Srpskoj, Višković je rekao da će i sa povećanjem od 1. januara cijena u Srpskoj biti najpovoljnija u BiH i okruženju.

"Dobio sam informaciju da je regulator u Federaciji BiH donio odluku da za skoro 15 evra povećavaju cijenu električne energije, a već su to radili u avgustu. Mi to nismo radili cijelu ovu godnu i jednostavno je moralo doći do povećanja", dodao je Višković.

On je podsjetio da je Vlada na budžet preuzela obaveze koje je po arbitraži dobio Rudnik i Termoelektrana "Ugljevik" od Slovenaca.

"Vlada je preuzela 10 miliona evra godišnje da plaća narednih sedam godina obaveze RiTe `Ugljevik` Slovencima", rekao je Višković.

On je dodao da je to učinjeno kako se taj teret ne bi prelio na domaćinstva i privredu.

"Poskupljenje koje bi građani Srpske trebali da imaju od 1. januara je od 2,5 do 10 KM na mjesečnom nivou", rekao je Višković.

(Srna)