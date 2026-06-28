Na Gazimestanu privedeno 37 Srba, među njima bio i maloljetnik

Na Gazimestanu je danas privedeno 37 osoba srpske nacionalnosti, među kojima je bio i jedan maloljetnik koji je nakon saslušanja pušten na slobodu. Privedeni se, prema navodima takozvane kosovske policije, sumnjiče za narušavanje javnog reda i mira.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na Gazimestanu je danas privedeno 37 osoba srpske nacionalnosti, među kojima je bio i jedan maloljetnik koji je nakon saslušanja pušten na slobodu, rekao je advokat jednog od privedenih Bogdan Hadži-Lazić.

Kako je naveo, među privedenima ima osoba sa Kosova i Metohije, ali i iz centralne Srbije.

"Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira", rekao je Hadži-Lazić.

Takozvana kosovska policija saopštila je da je 37 osoba privedeno na saslušanje zbog, kako navode, uzvikivanja provokativnih parola koje su sadržavale elemente podsticanja mržnje.

U saopštenju se navodi da su time, prema ocjeni policije, prekršene zakonske odredbe.

Jednoj osobi izrečena je novčana kazna zbog narušavanja javnog reda i mira, prenosi Kosovo onlajn.

"Nakon saslušanja, protiv 37 osoba pokrenut je sudski postupak i trenutno se čeka odluka nadležnog suda", navodi se u saopštenju takozvane kosovske policije.

Dodaje se da tokom dana nije prijavljen nijedan drugi događaj koji bi uticao na nesmetano obilježavanje Vidovdana, osim privođenja na saslušanje.