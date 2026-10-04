logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sve o nedjeljnom spektaklu u Pekingu između Novaka Đokovića i Saše Zvereva

Sve o nedjeljnom spektaklu u Pekingu između Novaka Đokovića i Saše Zvereva

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

U nedjelju u Pekingu, Đoković i Zverev se suočavaju u četvrtfinalu, a Nijemac je prema prognozama izraženi favorit. Saznajte sve o meču starih znanaca u Kini.

kada igra novak djokovic protiv zvereva i gdje je tv prenos Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković (39) i Saša Zverev (29) u nedjelju u 13 časova igraju meč četvrtfinala ATP 500 turnira u Pekingu. Kao nikad prije, Nijemac ulazi u susret protiv Srbina kao izraženi favorit, aktuelni šampion Rolan Garosa i US Opena i usred svog žestokog napada na prvo mjesto ATP liste.

Biće to njihov 15. međusobni meč (skor 9-5 za Đokovića) i prvi od četvrtfinala Rolan Garosa 2025, u kojem je Srbin pobijedio poslije preokreta. Nažalost, trebalo bi reći da su Novakova forma i fizička sprema daleko od njegovih najboljih dana i da je ovog puta favorit na drugoj strani mreže, na vrhuncu svoje snage i pri kraju svoje sezone života.

Kako su stigli do četvrtfinala?

Đoković je prošao težak i jako naporan put u prva dva kola u Pekingu. U pobjedama protiv Portugalca Nuna Boržesa (6:3, 7:6) i Kineza Junčaokete Bua (4:6, 7:6, 6:2) prolazio je ponovo kroz fizičku agoniju i drastične padove energije, pa je u oba meča bio prinuđen da poziva ljekarski tajm-aut. I ti problemi prate ga praktično čitave sezone.

Sa druge strane, Zverev je na turnir u Pekingu stigao sa najvećim samopouzdanjem u karijeri, ovjenčan titulom iz Njujorka i riješen da pobjedama skine odsutnog branioca titule Janika Sinera sa vrha ATP liste. Nijemac je u prvom kolu turnira u Pekingu pobijedio Britanca Kamerona Norija (7:6, 6:4), a u drugom lokalnog tenisera Junčeng Šanga (6:0, 6:3), za manje od sat vremena na terenu.

Šta kažu kladionice?

Kladionice očekivano očekuju pobjedu Nijemca i daju mu ogromnu prednost (kvota 1,3). Sa druge strane, Đokovićev trijumf u ovom stanju i u ovoj fazi karijere vide kao iznenađenje (kvota od 3,3 do 3,6).

Ipak, ne bi trebalo zdravo za gotovo uzeti činjenicu da je Novak furiozno odigrao treći set protiv Bua i da je prije svega energetski nagovijestio svoje bolje dane i rezultate. Možda je taj dan već danas? Ako bude na nivou kao u završnici prethodnog meča, Đoković će sigurno pružiti Zverevu partiju na kakvu je i navikao u ovom rivalstvu.

Novakov istorijski niz za sva vremena

Novak Đoković igra i za nastavak istoriski uspješnog niza od čak 31 pobjede na turniru u Pekingu na kojem još nije doživio poraz. Srbin ima u svojoj kolekciji čak šest osvojenih titula u Pekingu, a posljednju je osvojio 2015. godine, pobjedom protiv Rafaela Nadala. Sa takvim učinkom, 31/31, Novak će stati na teren i ove nedjelje u 13 časova, uz direktan prenos na TV Arena sport tenis.

Bonus video: Novak Đoković traži medicinski tajm-aut u Kini

Pogledajte

01:11
Novak Đoković tražio medicinski tajm-aut u Pekingu
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Zverev Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC